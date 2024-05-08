媽媽如果是鍋物控、母親節就要帶她去吃鍋！人氣宮廷火鍋「問鼎」了解到許多人希望在母親節、帶媽媽吃一頓好料，特別針對2024母親節推出不問芳齡看證件就請媽媽吃「玫瑰松阪豬花」，2開頭送兩朵、3開頭送三朵，要讓媽媽們都可以開心吃肉肉、過一個幸福的母親節。





宮廷火鍋「問鼎」表示，這一次推出的「玫瑰松阪豬花」是有「黃金六兩肉」之稱的松阪豬，如大理石紋的油花，香甜濃郁的脂香，再加上獨特的Q彈口感，就是要在母親節讓每一位媽媽，都能品嚐到最美味的料理、同時又可以省錢包。





同時，再配上人氣風味湯底「花膠干貝老火湯」，選用中國四大珍稀海味之一「花膠」入菜，將老母雞、豬骨做為基底，加入洋蔥、老薑、蒜頭一同久煮慢燉，以及鮮美珠貝、東石蛤蜊提鮮，還有補精力、補氣血的珍貴蟲草花點綴，熬製成濃醇潤白的湯頭，鮮美甘甜的滋味，滿滿精華的宮廷上湯，蘊含豐富膠原蛋白與蛋白質，搭配晶瑩Q彈的厚身花膠與鮮嫩多汁的土雞腿肉，單喝就已經讓人回味再三，加入蔬菜、肉片或海鮮涮煮，風味層層堆疊，更是豐富，還能滋補養顏，最適合愛水的媽咪們。



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問鼎2024母親節限定玫瑰松阪豬花免費吃

活動期間：2024/05/09~05/31日止

活動內容：含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知慾參與此活動，同桌每成人消費滿1000元，用餐當日推派一位女性代表大方秀出相關證件，年齡若是在20~29歲，即贈手切玫瑰松阪豬2朵；30~39歲即贈3朵。



問鼎．皇上吉祥 宮廷火鍋 訂位

營業時間：https://pse.is/42lbah

網路預約：http://bit.ly/2P9D5oI

