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帶媽媽吃串燒很潮！柒息地「生食級軟𢇁、三顆日本生蠔、兩隻大紅蝦」，520元母親節限定優惠。

2024-05-07 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：柒息地 人氣：865
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

誰說母親節大餐不能吃串燒、誰說只有媽媽才能過母親節！為了讓五月可以開心的陪媽媽、陪爸爸們一起過母親節，平價高CP值人氣串燒店「柒息地」即日起至5/12推出母親節限定「母親520套餐」，內含4A等級生食級軟𢇁、三顆生食級日本生蠔，以及兩隻生食級大紅蝦，就是要陪媽媽、爸爸一起開心過節。
柒息地母親520套餐

柒息地表示，許多網友都在網路評論他們是平價高CP值串燒店，所以為了讓媽媽、爸爸們都可以開心過節，這一次的「母親520套餐」也是下足了預算，其中「4A等级的生食級軟絲」品質新鲜的軟絲，肉質鲜嫩，口感清甜，擁有海鲜的原始美味，在經過師傅專業烤功下，把軟絲的鮮甜都鎖在肉質裡，入口後陣陣飄香，還可以搭配椒鹽與檸檬提味，讓口感層次更上一層樓。
柒息地母親520套餐

此外，「生食級日本生蠔」具有鮮美的口感和鮮甜的味道，還能提供豐富的蛋白質、礦物質和維生素，時，入口後可以充分感受到海洋的清新風味，不分老女老少，絕對是必點美食。此外，「天使紅蝦」含有豐富的蛋白質、維生素和礦物質，一入口可以享受到其鮮甜的味道，和彈牙的口感，媽媽、爸爸一定不能錯過。

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柒息地母親520套餐
柒息地母親520套餐
 

 

 

柒息地母親520套餐

活動走期：即日起至5/12
活動辦法：
活動期間於門市推出「母親520套餐」，內含4A等級生食級軟𢇁、生食級日本生蠔、生食級大紅蝦，原價640元，母親節組合套餐價只要 520元 （我愛妳）。 

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