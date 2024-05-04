對於很多吃到飽控來說「飯店吃到飽」一直是有一定吸引力，只要有優惠餐券、下殺折扣、吃到飽新菜單，就一定要衝一波，這一次窩客島整理出近期最有人氣的5間飯店吃到飽、6間人氣吃到飽，不論是要海鮮吃到飽、還是異國美食吃到飽、這一篇一定要收藏起來。







Sunny Buffet推出980元越菜吃到飽

Sunny Buffet越式料理吃到飽新菜單從沙拉、小點、主食到甜點共有10多道，全餐期在餐檯上無限供應，其中首推海鮮沙拉選用小卷、蝦仁及淡菜，以川燙的手法將海鮮的鮮甜保留，冰鎮後放置於木瓜絲上，最後淋上主廚特調的綠海鮮醬，清爽可口，令人一口接著一口。同時，還有不容錯過的經典「松阪豬米線沙拉」，豬肉嚴選台灣的溫體豬，肉質鮮美富有彈性，與越南傳統料理米線搭配在一起，最後加上越南料理中的靈魂佐料，魚露、辣椒、九層塔及香菜進行調和，整體風味酸辣爽口，唇齒留香。



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六福春季線上吃到飽餐券56折

南港吃到飽敘日全日餐廳推出「敘日全日餐廳自助百匯平日午餐券(6+1張/套)」每套7,200元，買六張送一張，平均一張僅要1,029元，每餐期獻上爐烤肋眼牛排、生食級干貝、紅酒燉牛舌、現做烈日鬆餅近百道精緻異國料理，5月31日前使用再加碼假日不加價，暢吃鮮甜松葉蟹及生蠔料理。



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台北老爺Le Cafe咖啡廳吃到飽2024吃到飽新菜單

台北老爺為了慶祝Le Cafe咖啡廳吃到飽餐廳以全新風貌正式開幕，西餐主廚林繼正重磅出擊、精心規劃「海之真味‧和洋饗宴」百匯自助料理，林主廚日前至日本福岡、北海道進行廚藝交流，帶回多道在地風味的東洋料理，包含鮭魚石狩鍋、海鮮起司鍋、鮮魚炸丸子及北海道湯咖哩、成吉思汗烤肉等菜色，還有川味麥片蝦、乾鍋炒中卷、奶油黑椒蟹、明太子海鮮義大利麵等佳餚，滿足喜愛海鮮的吃到飽控。



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MU TABLE「沐夏饗泰」泰菜880元吃到飽

礁溪寒沐酒店表示，這一次MU TABLE「沐夏饗泰」泰國美食節，希望讓老饕們可以品嚐到主廚們精心設計的一系列經典泰國菜餚與街頭小吃，其中首推必吃泰式涼拌沙拉，以魚露、檸檬汁、新鮮辣椒等調味，喚醒夏日慵懶味蕾，包含爽脆酸辣的「青木瓜絲沙拉」、集結白蝦、花枝、淡菜及海瓜子等澎派海味的「海鮮沙拉」、蒸煮至柔嫩絲毫不乾柴的「泰式雞肉沙拉」，以及沁出香茅與檸檬葉獨特清香的「泰式檸香豬五花」。



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再加碼推薦吃到飽新菜單

甩鍋雞吃到飽2人同行1人免費

在韓國擁有超過100間分店的「甩鍋雞」，於去年中旬跨海來台，以全新吃到飽形式在西門町開設台灣一號店，平價500元有找的韓式吃到飽讓小資族月底也能開心吃飽飽。這次，選在桃園火車站周邊ATT筷食尚插旗，將於5/3正式開幕，並推出2人同行1人免費優惠，桃園人快設好鬧鐘準時搶吃吃到飽優惠。



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牛角燒肉、温野菜涮涮鍋「吃到飽7折、4人同行1人免費」

牛角集團旗下「牛角燒肉、温野菜涮涮鍋」雙品牌同步推出新開店，在5/9同步插旗台中復興路一段的愛買量販店，並且推出開幕限定優惠「吃到飽7折起」，還有「4人同行1人免費」限定優惠，不論是燒肉吃到飽、涮涮鍋吃到飽，通通要吃起來。



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兩餐299元吃到飽

將於5/18～5/31期間，只要憑著對中「8」的身分證，即可享有全桌每人299元基本吃到飽方案、肉肉吃到飽方案則是優惠399元，回歸到最初未漲價前極高CP值。僅在西門店、信義店、土城店、中友店、中壢店、台南店等17間門市限定，一定要先做好功課免得跑錯間。



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豐FOOD海陸百匯抽長榮航空香港雙人來回機票

豐FOOD海陸百匯吃節飽餐廳，為了搶攻母親節用餐商機，母親節期間入場除了招待每位媽媽「花膠鮑魚雞湯」與精美花束之外，更加碼抽市值15,000元的「長榮航空台北－香港雙人來回機票」，就是要讓媽咪們吃的開心、又有孝順的子女陪伴。



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