吃到飽控久等了！堪稱台北老饕一定吃過的老字號人氣吃到飽台北老爺Le Cafe咖啡廳強勢回歸，這一次吃到飽餐廳Le Cafe咖啡廳的重新改裝，以自然生態圈為設計理念發想，融合海洋、綠林與豐富的水岸生態呈現海岸與山脈的色調跟質感，餐檯變化與改裝之前不同之處在於熱食區採用石板加熱的新設備，搭配牆面岩板質感的牆磚與造型加熱燈，營造用餐氛圍，以及增加「蒸籠區」提供美味港點，要讓吃到飽控有全新的吃到飽用餐體驗。
改裝後的餐廳入口是以大理石花紋磚作為主視覺搭配古銅色不鏽鋼設計，延伸到整個取餐區，一進門左手邊的沙拉海鮮飲料吧區的圓弧造型，採海岸與山脈的意象，搭配各區食材特性，呈現海與岩石的質感紋理；甜點區的雲朵造型餐檯搭配色彩繽紛的精緻甜品，視覺感官更加昇華。
熱食區採用石板加熱的新設備，搭配牆面岩板質感的牆磚與造型加熱燈，營造用餐氛圍；餐廳沙發區則以山林的寧靜發想，座椅布面的設計則呼應中山北路綠意盎然的樹景，加入樹梢、果實、青苔、溪流等等的色彩及圖樣，讓客人能更舒適的用餐及感受到新設計氛圍的變化。
同時，為了慶祝餐廳以全新風貌正式開幕，西餐主廚林繼正重磅出擊、精心規劃「海之真味‧和洋饗宴」百匯自助料理，林主廚日前至日本福岡、北海道進行廚藝交流，帶回多道在地風味的東洋料理，包含鮭魚石狩鍋、海鮮起司鍋、鮮魚炸丸子及北海道湯咖哩、成吉思汗烤肉等菜色，還有川味麥片蝦、乾鍋炒中卷、奶油黑椒蟹、明太子海鮮義大利麵等佳餚，滿足喜愛海鮮的吃到飽控。
還有主廚特別推薦來自北海道的數道料理，如札幌知名的「湯咖哩」，顧名思義是可以喝的咖哩，特製洋蔥泥、特製高湯、綜合香料等遵循繁複步驟，熬煮後加入秘製香料油與羅勒，最後再經一晚時間靜置，使洋蔥的香甜浸入湯底，帶來天然的鮮甜清爽風味，食用時將素炸的茄子、馬鈴薯、南瓜等加入一起享用，彷佛置身扎幌回味無窮。
以及，另一道成吉思汗烤肉，是北海道最具代表性的鄉土料理之一，雖然此料理以成吉思汗為名，但實際上與蒙古飲食並無直接關係，而是與北海道成為日本主要羊肉產地有關，主廚將新鮮羊肉片及大量洋蔥加入特調醬汁拌炒，吸附湯汁入味的羊肉少了腥羶味，多了香甜滋味，很適合搭配一旁的魚子蝦仁炒飯。
除了上述推薦的菜色外，餐檯設備新增「蒸籠區」提供每天現做美味港點，如豉汁鳳爪、燒賣、流沙包等，滿足愛吃港點的客人，日式美食區還有專人現場握壽司及日式手捲，新鮮看得到。此外，最受歡迎的爐烤牛肉、德國豬腳、生魚片、冷盤熱炒及現煎老爺招牌蘿蔔糕、現煮古早麵跟國人最愛的哈根達斯冰淇淋一樣不可少，琳瑯滿目的百匯料理飽足感滿分。
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台北老爺 Le Café咖啡廳吃到飽餐廳 訂位資訊
訂位專線：02-25423266轉咖啡廳
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