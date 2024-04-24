就是要搶線上旅展的下殺優惠！六福旅遊集團於4/24起至5/6推出限時春季線上旅展，集團推出21項獨賣商品，住宿券28折起、餐券56折起、遊樂園券57折起，要以超優惠的價格回饋老饕、玩家們。並且不只有優更加碼一日快閃限時下殺、買到現賺。
對於老饕們來說，暢饗六福萬怡一券是最高CP值的美食餐券，可以品嚐到敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳，「美食通用餐券套票組(10張/套)」每套6,000元，最低56折起。其中，使用1張券的話，可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平假日下午茶、粵亮廣式料理經典港點三品組。
同時，還有「敘日全日餐廳自助百匯平日午餐券(6+1張/套)」每套7,200元，買六張送一張，平均一張僅要1,029元，每餐期獻上爐烤肋眼牛排、生食級干貝、紅酒燉牛舌、現做烈日鬆餅近百道精緻異國料理，5月31日前使用再加碼假日不加價，暢吃鮮甜松葉蟹及生蠔料理。
至於以創意粵菜聞名的粵亮廣式料理，推出一鵝四吃的美食饗宴「神仙乾坤燒鵝四吃券 3,999元」，嚴選3.5公斤白蘿曼鵝，以一天一夜備料、醃製、填入內餡、淋脆皮水、風乾等程序，待醬料味道完整滲透進鵝肉後，再用百萬級大型專業烤爐，精準管控不同的溫度及時間，分成3階段烘烤，讓鵝皮光滑酥脆，鵝肉細嫩多汁，最後把蘋果木煙霧注入料理罩內進行燜燻，使鵝皮帶有濃郁的果木燻香，料理罩於桌邊上菜時再掀開，四溢的煙霧繚繞在烤鵝周圍，宛如仙境般料理。
此外，親子必買的超值CP專案關西六福莊「闔家體驗住房專案」8,800元，三人同行每人只要2,933元，39折樂玩全台唯一動物園飯店，入住剛果原野客房住宿一晚、加贈早餐3客、連續兩日暢遊玩六福村， 任選寓教於樂，動物保育教育的六福村動物王國的經典獵遊之旅「草原歷險」或「飛鳥探索家」，6月30日前入住再升等剛果草原客房，絕對是親子出遊首選。
位於台北南港車站四鐵共構、到站即入住的「六福萬怡台北城市輕旅行住宿券」 5,299元，38折即可入住南港唯一星級國際品牌酒店，再加贈DON DON DONKI唐吉訶德200元現金折價券，體驗到站即入住、出門即娛樂的便利星級旅宿。另看準揪團團購商機，本次旅展也特別推出買22送8張的團購優惠，相當於一張只要3,886元。
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2024六福春季線上旅展 旅宿推薦必買
．關西六福莊 輕鬆行旅專案 / 優惠套票：6,600元 (原價20,044元) 33折
．台北六福萬怡酒店 台北城市度假輕旅行專案 (22+8張/套) 買22張再送8張 / 優惠套票：116,578元/套 (原價415,800元) 28折
2024六福春季線上旅展 餐券推薦必買
．台北六福萬怡酒店
600元餐飲美饌通用餐券(10張/套) 旅展價：6,000元/套 (原價10,780元) 56折起
．台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳 平日午餐券(6+1張/套) 每六張送一張 旅展價：7,200 元/套(原價10,626元) 68折
．台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理 神仙乾坤燒鵝四吃券 旅展價：3,999元/張 (原價5,148元) 78折
2024六福春季線上旅展 一日限定優惠
一日限定：限時快閃
4月25日、5月3日
限定優惠：台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理 神仙乾坤燒鵝四吃 加贈港點三品 / 優惠套票：3,999元(原價6,226元) 64折
2024六福春季線上旅展
官網：https://leofood.cyberbiz.co/collections/spring2024
活動日期：2024/4/24 12:00 ~2024/5/6 23:59