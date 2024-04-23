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火鍋吃到飽送鰻魚！新千葉火鍋鰻魚季「訂位吃鍋送蒲燒鰻魚」，千葉火鍋加碼「壽星5折吃到飽、刷卡打9折」優惠攻略。

2024-04-23 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹 人氣：253
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編輯 張人尹

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火鍋吃到飽、免費送蒲燒鰻魚！連鎖火鍋吃到飽「千葉火鍋」、以及二代店「新千葉火鍋」吃過優惠CP值超高，「千葉火鍋」5月份壽星憑會員卡直接5折吃到飽，而「新千葉火鍋」則看準夏季話題，推出「蒲燒鰻魚免費送」配火鍋吃起來更爽。

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千葉火鍋、新千葉、享千葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
千葉火鍋 5月吃到飽優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

千葉火鍋二代店「新千葉火鍋」依照不同食材，提供多款吃到飽套餐選擇，讓人火鍋吃到飽也能有超高CP值。這次在5/20-5/26期間，只要提前一日預約用餐，並取得訂位編號，免費送雲林外銷等級「蒲燒鰻魚」，搭配日本製蒲燒醬，讓火鍋吃到飽再升級。
千葉火鍋 5月吃到飽優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，在「千葉火鍋」5月份也推出壽星吃到飽優惠，憑會員卡壽星吃鍋打5折，一般壽星吃火鍋享85折優惠，享受火鍋吃到飽、自助吧吃到飽，以及近150種特色美食無限量供應。如果不是壽星也有優惠，自即日起至7/31，只要刷吉鶴卡還可享「滿千現折100元」專屬優惠，9折吃鍋很可以。
千葉火鍋 5月吃到飽優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

新千葉火鍋(二代店) 鰻魚美食季優惠

活動期間：2024/5/20-5/26
活動內容：前一日預約用餐，並取得訂位編號，就送鰻魚乙份。
 

千葉火鍋 壽星優惠

活動期間：2024/05/01-05/31
活動內容：VIP卡壽星吃鍋5折，一般壽星吃火鍋享85折優惠。
 

千葉火鍋 吉鶴卡友優惠

活動期間：即日起-2024/7/31
活動內容：刷吉鶴卡，全台千葉火鍋滿千現折100元。(基隆、桃園、中華店不適用)

詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。
千葉火鍋 5月吃到飽優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

 

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