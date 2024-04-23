火鍋吃到飽、免費送蒲燒鰻魚！連鎖火鍋吃到飽「千葉火鍋」、以及二代店「新千葉火鍋」吃過優惠CP值超高，「千葉火鍋」5月份壽星憑會員卡直接5折吃到飽，而「新千葉火鍋」則看準夏季話題，推出「蒲燒鰻魚免費送」配火鍋吃起來更爽。



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千葉火鍋二代店「新千葉火鍋」依照不同食材，提供多款吃到飽套餐選擇，讓人火鍋吃到飽也能有超高CP值。這次在5/20-5/26期間，只要提前一日預約用餐，並取得訂位編號，免費送雲林外銷等級「蒲燒鰻魚」，搭配日本製蒲燒醬，讓火鍋吃到飽再升級。





此外，在「千葉火鍋」5月份也推出壽星吃到飽優惠，憑會員卡壽星吃鍋打5折，一般壽星吃火鍋享85折優惠，享受火鍋吃到飽、自助吧吃到飽，以及近150種特色美食無限量供應。如果不是壽星也有優惠，自即日起至7/31，只要刷吉鶴卡還可享「滿千現折100元」專屬優惠，9折吃鍋很可以。



新千葉火鍋(二代店) 鰻魚美食季優惠

活動期間：2024/5/20-5/26

活動內容：前一日預約用餐，並取得訂位編號，就送鰻魚乙份。



千葉火鍋 壽星優惠

活動期間：2024/05/01-05/31

活動內容：VIP卡壽星吃鍋5折，一般壽星吃火鍋享85折優惠。



千葉火鍋 吉鶴卡友優惠

活動期間：即日起-2024/7/31

活動內容：刷吉鶴卡，全台千葉火鍋滿千現折100元。(基隆、桃園、中華店不適用)



詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。

