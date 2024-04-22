摩斯漢堡母親節優惠，摩斯紅茶免費喝！為了慶祝五月份的大日子，摩斯漢堡即日起特別祭出「母親節繪畫傳心意」活動，推出畫畫送冰紅茶，以及千元摩斯卡抽獎活動，除此之外，還有全新珍珠堡、早餐、摩斯飲料同步開賣，速食控又有理由吃一波。



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摩斯漢堡慶祝母親節，在4/25-5/15推出繪畫活動，到摩斯漢堡領取「母親節繪圖紙」，並且在活動期間內完成畫作，就可以免費兌換「中杯摩斯咖啡乙杯/大杯冰紅茶乙杯」，每店限量100杯、換完為止。如果同步完成指定打卡任務，還有機會抽中「千元摩斯卡」，帶媽媽一起吃起來。





這次摩斯漢堡也特別推出珍珠堡、飲品等新品系列，主餐新品「豚角煮珍珠堡」以日本九州長崎的「角煮」作為主角，吃得到辛香料及醬油調味五花肉，另一款「山海日珍珠堡」則呼應摩斯MOS的品牌名字，以「海鮮天婦羅、蛋絲、青生菜」分別代表M山、O海、S太陽共三大元素，搭配特調山葵海洋醬，讓人越吃越涮嘴。





摩斯超人氣飲品的部分，則推出全新「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂氣泡飲」，使用台灣紅心芭樂熬製成果漿，搭配無糖綠茶、Q彈蒟蒻晶球，打造適合夏天的清爽喝法。另一款「葡萄蒟蒻冰茶、葡萄氣泡飲」則是吃得到果肉的葡萄果露，搭配經典的摩斯冰紅茶，酸甜風味讓摩斯紅茶一秒升級。





摩斯漢堡 母親節優惠

活動期間：2024/04/25-05/15

活動內容：

1、至摩斯門市向櫃台人員索取「母親節繪圖紙」，並在活動期間內，把完成著色的繪圖紙出示給門市人員，可免費兌換中杯摩斯咖啡乙杯或大杯冰紅茶乙杯。每店限量100杯，送完為止。



2、將完成彩繪的繪圖紙拍照上傳至Facebook或Instagram，設定公開並標記「#MOS寵愛媽咪」，就有機會抽中千元摩斯卡。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。

