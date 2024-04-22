達美樂夏威夷披薩199元開吃！達美樂近期瘋狂挑戰「夏威夷披薩」話題，不只是宣布把夏威夷披薩升級成「金鑽鳳梨夏威夷披薩」，此外更在愚人節推出鳳梨加量版、這次再祭出「夏威夷大披薩199元」快閃優惠，還有機會拼手氣抽到「夏威夷披薩免費吃」，不管義大利人會不會生氣，這次先吃再說。
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雖然許多人說「披薩加鳳梨是邪教」，但達美樂表示一年大約賣出超過15萬顆夏威夷披薩，可見台灣人還是對「夏威夷」情有獨鍾。達美樂近期以「在地深耕」為概念，把披薩菜單加入多種台灣在地食材，包含台農17號金鑽鳳梨、台畜高崎火腿、雲林杏鮑菇、青椒、小農番茄等，其中更主推「金鑽夏威夷披薩」，使用台農17號金鑽鳳梨、台畜高崎火腿把夏威夷披薩升級。
為了滿足愛吃夏威夷披薩的台灣人，這次達美樂特別推出「金鑽夏威夷披薩」快閃優惠，自即日起至5/26期間，達美樂「金鑽夏威夷大披薩」可享外帶優惠199元，吃夏威夷披薩還有機會抽中「夏威夷雙人來回機票」。除此之外，在達美樂官方LINE同步推出「天天抽免費披薩」活動，每天可獲得一次抽獎機會，最大獎免費吃「金鑽夏威夷大披薩」，夏威夷控手刀開吃。
達美樂 金鑽夏威夷披薩 199元優惠活動
活動期間：即日起至2024/05/26
活動內容：外帶金鑽夏威夷大披薩，一個只要199元（原外帶半價325元）。
達美樂 金鑽夏威夷披薩 天天抽免費披薩活動
活動期間：2024/05/03-05/26
活動內容：只要購買金鑽夏威夷披薩，即有機會獲得「夏威夷雙人來回機票」價值約80,000元。
達美樂 金鑽夏威夷披薩 夏威夷機票抽獎活動
活動期間：即日起至2024/05/26
活動內容：加入達美樂LINE好友，進入活動頁面即可每天獲得一次抽獎機會，最大獎項為免費吃金鑽夏威夷大披薩。
詳細活動規範及供應情形，依 達美樂 官方公告為準。