4月速食優惠先筆記！不管是小資想省錢，還是純粹想吃一頓快樂肥仔餐，速食優惠都是小確幸之一。這次窩客島整理4月份5大速食優惠攻略，麥當勞歡樂送買一送一、漢堡王買一送一、拿坡里炸雞58折，還有必勝客、肯德基新品優惠，速食控一次收下。







麥當勞優惠

麥當勞APP在4/15-4/21期間限定推出「大薯單點買一送一、Oreo冰炫風買一送一」以及小資銅板價「小薯+玉米湯50元」等優惠。此外，在5/7前於「麥當勞歡樂送」輸入優惠代碼「10NUG」還可以享有10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、蜂蜜奶茶、薯餅任選買一送一優惠，叫外送一定要筆記。



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漢堡王優惠

漢堡王全新「絕代三椒」於即日起至4/22期間限量登場，無論是搭上100%火烤純牛肉、現炸脆雞還是鮮味十足的鱈魚排，都佐上起士、生菜和特製椒麻醬，麻而不辣的滋味，讓人一吃就上癮。目前還推出現省99元的椒麻漢堡買一送一優惠，以及現省45元的「超值個人套餐99元」優惠。



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拿坡里優惠

「拿坡里披薩.炸雞」4月份特別祭出「7塊炸雞」66折起優惠，還能享有「豆乳三節雞翅4支」加購優惠100元，一塊雞翅25元就能吃到。除此之外，於「拿坡里炸雞專賣店」則推出「六塊二重奏」3隻雞腿和3塊腿排211元優惠，買兩份更只要399元，直接下殺58折。



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肯德基優惠

肯德基蛋撻新口味「宇治抹茶白玉蛋撻」自4/23起正式開賣，除了提供單點55元之外，點套餐也能用8元直接由原味蛋撻升級成「宇治抹茶白玉蛋撻」。肯德基表示，即日起至4/30在官方臉書推出「好時光相館」活動，分享與媽媽的照片有機會抽中「與媽媽的好時光合照蛋撻禮盒腰封與禮盒」與「一張雙色蛋撻禮盒兌換券」雙重好禮，抹茶控抽起來、吃起來。



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必勝客優惠

必勝客這次與手搖杯「萬波」共同監製推出甜點新品「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，使用澳洲的優質奶油乳酪作為巴斯克蛋糕基底，其中加入頂級阿薩姆紅茶，打造絲滑的奶香、茶香風味。此外在頂部搭配經典黑糖珍珠，以黑糖蜜燉煮，帶有微微焦香味。必勝客X萬波聯名新品「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」原價958元，新品嚐鮮特價619元，等於直接打65折。



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