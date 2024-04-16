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麥當勞買一送一！麥當勞大薯買一送一、冰炫風買一送一快閃優惠，再加碼「麥當勞叔叔隨手瓶、購物袋」超萌周邊必收。

2024-04-16 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：麥當勞 人氣：4,325
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

麥當勞買一送一快閃開吃！麥當勞推出一週限定、快閃優惠「大薯單點買一送一、Oreo冰炫風買一送一」會員限定優惠，讓速食控粉絲揪團開吃。除此之外，再響應世界地球日，同步推出「麥當勞叔叔隨手瓶、購物袋」超萌周邊，還有隱藏版「免費吃四盎司牛肉堡」活動，麥當勞優惠一定要先筆記。

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麥當勞大薯買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 世界地球日活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

速食控一定要知道的「麥當勞APP優惠」每週登入都能享有不同的專屬優惠，在4/15-4/21期間限定推出「大薯單點買一送一、Oreo冰炫風買一送一」以及小資銅板價「小薯+玉米湯50元」還有晚間18:00-21:00限定「麥香雞+小薯+中杯飲料99元」、「吉事漢堡+小薯+中杯飲料99元」限定優惠，吃一餐省一次。
麥當勞APP全球版 大薯買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞歡樂送 買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，為了響應422世界地球日，麥當勞4/14起特別推出全新周邊「隨手瓶、購物袋」，以「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」抖抖系列插畫作為主題，打造保冷保熱飲料杯、以及100%回收材料製成的購物袋，讓人買麥當勞也能自備杯子、袋子響應環保。
麥當勞 世界地球日活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 世界地球日活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



特別的是，麥當勞加碼於4/16-4/22期間，推出「舉杯之勞做環保」抽獎活動，只要在活動期間內拍攝在麥當勞餐廳內使用內用杯、循環杯或自帶飲料杯，或參加線上的「麥當勞叔叔與好朋友們 一起舉杯」舉杯短影片活動，完成指定任務就有機會抽中「四盎司牛肉堡」電子兌換券，讓麥當勞請客。
麥當勞 世界地球日活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 世界地球日活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

麥當勞APP優惠

活動期間：2024/04/15-04/21
優惠內容：
大薯單點買一送一
Oreo冰炫風買一送一
小薯+玉米湯50元
18:00-21:00限定，麥香雞+小薯+中杯飲料99元
18:00-21:00限定，吉事漢堡+小薯+中杯飲料99元
其他優惠以APP供應為準。
 

麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起  環保周邊商品

販售期間：4月17日上午11:00起至5月14日（或售完為止）
售價：
隨手瓶：售價880元，限量6,600個。
購物袋：售價59元，限量5萬個。
 

「舉杯之勞做環保」社群挑戰

活動期間：活動期間2024年4月16日起至4月22日23:59止
活動內容： 
1、於4月16日起至4月22日止，只要使用內用杯/循環杯/自帶杯，在麥當勞餐廳內用餐拍攝，或與線上的「麥當勞叔叔與好朋友們 一起舉杯」短影片，拍攝舉杯動作的照片。

2、將「舉杯照」上傳Instagram個人限時動態，公開個人Instagram並於標註人名處＠mcdonaldstw官方帳號，加上hashtag#舉杯之勞做環保，即可抽「四盎司牛肉堡」電子兌換券。

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

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