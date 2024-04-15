小七就有「芋頭三明治冰淇淋」！看準進入夏天的冰品需求，為了讓人24小時都能吃冰、吃可愛，7-ELEVEN特別推出全新一波「冰品博覽會」超過20款話題新品，無論是超夯狗狗冰、芋頭三明治冰，還是必搶必買的「哈根達斯買3送3」快閃優惠，趁機吃冰就先衝。



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7-ELEVEN全新「冰品博覽會」自4/17起推出多達20款冰品新品、以及優惠最低第2件6折起，其中在門市就能買到韓國進口「美樂蒂擠擠冰」、人氣系列新口味「LOTTE爽冰淇淋-香濃蘋果、LOTTE Big西瓜風味冰棒、LOTTE雪見大福冰淇-濃郁奶香口味」以及「阿奇儂蜷尾家最中紅豆黑糖蜜厥餅」等新口味、新造型，吃之前先拍幾張IG美照。







此外，在小七門市也可以預購可愛冰品「花生牛奶法鬥造型冰棒、焦糖奶茶紅貴賓造型冰棒」超擬真狗狗頭，讓人捨不得吃，同時還有芋頭控必搶的「山田村一醇芋頭三明治冰淇淋」也採預購開賣，先LINE群私訊店長下單加一。





7-ELEVEN 冰品優惠推薦

特別的是，這次7-ELEVEN也引進日本小七的限定口味「杏仁焦糖餅乾冰淇淋、提拉米蘇起司冰淇淋」，以及5/1開賣的「焦糖皇室奶茶冰淇淋、豆奶香蕉巧克冰淇淋」，並且在4/17-5/14推出指定迷你杯/獨家雪酥2件79折、3件75折優惠，在4/24-4/28還有「哈根達斯雪糕全品項買3送3」，先去掃貨屯起來。另外在7-ELEVEN裡的隱藏版COLD STONE複合店，本次聯名推出新口味「木瓜牛奶QQ冰淇淋」，以木瓜牛奶為基底，搭配咀嚼感黑糖QQ，把木瓜牛奶變成冰淇淋吃法。在包裝上，還搭配兩款聯名人氣療癒懶萌IP「小勞撫&爽爽貓」設計紙杯，在4/17-5/14期間，每周五、六、日3OZ冰品任選第2杯半價，趁機開吃。

活動期間：2024/4/17-5/14

活動內容：

1、指定單冰2件8折/5件75折

2、統一冰品同品項第2件6折

3、森永冰品任選買2送1



7-ELEVEN哈根達斯冰品優惠

活動期間：2024/4/17-5/14

活動內容：指定迷你杯/獨家雪酥2件79折、3件75折。



活動期間：2024/4/24-4/28

活動內容：哈根達斯雪糕全品項買3送3。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。