中山站飲料新開店要朝聖！中山站赤峰街近期一間全新品牌「躺平綠豆沙」，主打文青的手繪手寫風格、搭配耍廢躺平的超chill態度，讓人走過路過就想嚐鮮。這間「躺平」即日起試營運中、4/20正式開幕，新到Google地標還抓不到，卻已經有許多人在IG上打卡開喝，挑戰中山飲料控新歡。
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全新登場的「躺平—綠豆沙牛乳專門店」主打每個城市都有自己的綠豆沙，所以台北也要有台北的專屬綠豆沙喝法，主打質地綿密細緻的招牌「綿眠豆沙」，柔軟到讓人想原地躺平。此外還有獨家新配料「綠豆丸」，打造Q彈、綠豆香氣的新吃法，咀嚼控一定要吃過。
特別的是，「躺平」在菜單中也設計了鮮奶茶、純茶、奶蓋茶系列，要飲料控一起跟著躺平，其中推薦「夕紅濃乳」主打以1:1黃金比例鮮奶茶，而「奶蓋茶」則有甜味奶蓋、海鹽奶蓋，以及獨家「綠泥奶蓋」綠豆+義大利鮮奶油打造全新喝法，在中山站逛街逛累、就一起躺平喝起來。
躺平／綠豆沙牛乳專門店 SleepyBean
開幕時間：即日起試營運，4/20正式開幕。
地址：台北市大同區赤峰街47巷12號1樓