巧克力控真的要尖叫了！如果只是單吃HERSHEY’S巧克力是沒有辦法再滿足巧克力控了。7-ELEVEN也懂巧克力控的需求，7-ELEVEN獨家聯名HERSHEY’S推出限定「HERSHEY’S聯名三明治、烘焙、甜點」，一共9款新品限時販售。



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7-ELEVEN將於4/17與百年巧克力品牌HERSHEY′S好時巧克力聯手合作，以100%濃韻純可可粉製作，不只推出濃郁不甜膩、冷熱皆宜的「HERSHEY’S好時經典可可」，還有9款甜點、烘焙商品。並且每一款HERSHEY’S巧克力都把價格皆在百元以下，相當親民。其中首推「巧克力小圓餅」將經典小點台式馬卡龍與美式巧克力完美結合，外殼微脆內裏鬆軟的巧克力小圓餅，濃郁巧克力奶霜增添豐富風味。







還有吃一口就會愛上的「巧克力軟餅乾」外酥脆內Q軟的經典美式軟餅乾，是許多螞蟻人的最愛。同時自有夾心麵包品牌愛餡大亨也推出「巧克力軟法」，Q彈鬆軟的巧克力軟法搭配滑順巧克力奶霜餡及可可豆，咬下一口探索巧克力豐富層次。





同時，打工仔、OL一定不能錯過「杏仁巧克力鮮奶油三明治」，杏仁香氣與濃郁巧克力在口中交織，搭配絲滑鮮奶油，瞬間帶來滿滿的元氣、能力。此外，全台300間7-ELEVEN門市Semeur聖娜販售店推出「好時巧巧丹麥」，酥香丹麥搭配巧克力內餡超美味；同時推薦帶有嚼感的「好時巧巧軟法」，抹上滑順巧克力奶霜餡，甜而不膩、巧克力香氣濃郁。



7-ELEVEN HERSHEY’S巧克力 聯名甜點麵包飲料

不僅如此，7-ELEVEN經典的「生乳包」系列也選用美國經典HERSHEY’S可可粉製成「好時爆餡巧克力羅馬包」，濃郁食感午飯後品嚐最適合；「昂舒巴黎巧克力菠蘿泡芙」採用香酥烘烤過的菠蘿皮擠入巧克力內餡，吃得到薄脆濃郁的口感，一口大小一次品嚐到2顆超滿足；「好時伯爵巧克力塔」則完美融合了伯爵茶香蛋糕與巧克力甘納許內餡，甜而不膩滋味，吃一口就不下來。

HERSHEY’S好時經典可可 65元(中杯熱)、75元(大杯冰)

昂舒巴黎巧克力菠蘿泡芙 59元

好時伯爵巧克力塔 55元

好時爆餡巧克力羅馬包 55元

杏仁巧克力鮮奶油三明治 39元

愛餡大亨-巧克力軟法 39元

巧克力小圓餅 35元

巧克力軟餅乾 35元

好時巧巧軟法 50元

好時巧巧丹麥 55元





7-ELEVEN HERSHEY’S巧克力 2杯99元

活動期間：4月17日至4月21日，限時5天於「OPENPOINT行動隨時取」推出每日限時限量新品嚐鮮活動。

活動內容：HERSHEY’S好時經典可可(冰/熱)任選2杯99元，每日限量3,000組。



7-ELEVEN 黑色情人節優惠

活動期間：4月13日至4月17日

活動內容：

CITY CAFE濃萃美式咖啡15杯520元，限量10萬組。

CITY CAFE厚乳拿鐵咖啡13杯520元，限量10萬組。

CITY CAFE大杯卡布奇諾咖啡14杯520元，限量3萬組。

CITY CAFE蜂蜜美式11杯520元，限量3萬組。

CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元，限量3萬組。

(備註：現萃茶需於限定門市兌換；同品項、同規格及同價位可冰熱互換，限量組數、會員限購組數、兌領期限相關資訊，請見OPENPOINT APP說明)

