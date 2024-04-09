Krispy Kreme甜甜圈本來就超甜、現在變的更甜了！Krispy Kreme就是要讓甜甜圈控、粉絲們品嚐到最道地的美式式甜甜圈，推出Krispy Kreme「KITKAT® 威化巧克力」甜甜圈，一共有三種口味「抹茶、黑巧克力、經典牛奶巧克力」，一次滿足甜甜圈的全部願望。
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Krispy Kreme「KITKAT® 威化巧克力」甜甜圈首推「濃黑巧脆甜甜圈」風味沈穩內斂的濃黑KITKAT®與深黑苦甜巧克力搭配組合，是喜歡巧克力風味高於甜感的迷人甜點。柔軟的經典糖霜甜甜圈與酥脆的KITKAT®威化餅乾，加上黑巧克力外衣濃郁醇厚的香氣，口感跳躍滋味甜而不膩，吃一口就會愛上。
此外，「濃抹茶巧脆甜甜圈」濃抹茶KITKAT®搭配著微許苦韻及回甘日本抹茶粉，咬下瞬間，彷若置身日本甜點舖，品嚐充滿優雅氣質與文化底蘊的頂極美味！酥脆的KITKAT®粒與濕潤鬆軟的糖霜甜甜圈，更巧妙地堆疊出豐富有趣的口感層次，讓每一口都是滿足地多重享受。
最後，「經典巧脆夾心貝」最受歡迎的原味KITKAT®，沾上黑、白巧克力與KITKAT®可可威化抹醬鮮奶油，口口都是繽紛歡樂的巧克力迷人滋味。完美比例的可可鮮奶油夾心，風味細緻輕盈柔滑，對甜點很挑嘴的巧克力控，一定不能錯過。
KITKAT® 的巧克力三重風味Hooray! CrunchJoy! 系列甜甜圈
販售期間：4/10 - 5/28
限定口味：濃黑巧脆甜甜圈 售價60元、濃抹茶巧脆甜甜圈 售價60元、經典巧脆夾心貝 售價60元
Krispy Kreme 母親節甜甜圈買一送一
活動期間：2024/5/12（日）
活動內容：當日購買「快樂媽咪禮盒」贈一盒原味糖霜甜甜圈，買大送大買小送小，將甜蜜分享給媽媽。