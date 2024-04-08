可不可又玩新聯名了！這次以「可不可 森友趣」為主題，重磅請到人氣手機殼CASETiFY和台灣插畫家noii noii三方聯手，將於4/11正式上架，不僅有全新可愛的插畫紙杯設計要打卡，更有「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」兩款新品上市，並加碼在外送平台祭出買一送一優惠，揪人一起喝杯可不可。







台灣知名插畫家noii noii這次聯名設計四款插畫家設計杯款與杯膜，不僅有noii noii經典「兔子Bunny」與「松鼠Sosu」，更專為可不可設計全新角色「Skating Bunny滑板兔」，童趣可愛的復古畫風讓人喝杯飲料就被萌到。並在台中精誠店、台北晴光店、香港海港店與CASETiFY STUDiO新光三越台北南西店三館改裝成打卡主題店，營造出蘋果森林樂園的幸福氛圍。







全新聯名飲品「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」，從杯身到飲料都帶有淡淡蘋果香氣，讓人身處在蘋果森林中漫步。「紅玉熟成」嚴選特等獎紅玉紅茶和經典熟成紅茶完美比例特調而成；「茉玉春蘋」則是能一口喝道紅玉熟成、蘋果汁和茉莉茶凍，幸福感爆棚。並於4/11~4/17在Uber Eats祭出新品嚐鮮買一送一優惠，每人每次可下單買3送3，揪同事一起喝下午茶。若來店購買任一款則是可獲得集點卡，消費滿150元送noii noii插畫設計貼紙包。





可不可、CASETiFY、noii noii森友趣聯名

此外，也推出可可愛愛的聯名週邊，首推必搶的「(hoo)da不銹鋼環保杯」，長效保冷/溫6-12小時，還附有內收闔彈跳吸管，有Sosu松鼠與Bunny兔子兩款，陪你療癒一整天。並和CASETifY推出各式手機殼與電子配件，買任一款聯名即可獲得刮刮卡一張，就有機會刮中「可不可熟成紅茶 365 天喝到飽券」。推薦閱讀：

上架時間：2024/4/11

新品售價：

1、紅玉熟成 北北基、百貨 M$40 /L$45；中南、一般 M$35/L$40 2、茉玉春蘋 北北基、百貨 M$65/L$75；中南、一般 M$60/L$70 3、Kebuke x noii noii 不鏽鋼(hoo)da®環保杯 「Sosu松鼠款」與「Bunny兔子款」 $ 980



可不可、Uber Eats買一送一優惠資訊

活動時間：2024/4/11~2024/4/17

優惠內容：「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」同品項大杯買一送一，每筆訂單最多買３送３，每日限量，優惠組數售完為止。



可不可、CASETiFY、noii noii森友趣聯名優惠

新品限定會員數位集點活動

活動時間：2024/4/11-2024/5/12

活動內容：凡於全台可不可熟成紅茶門市購買任一杯聯名新品 「春蘋紅茶 / 紅玉熟成」 即可獲得數位集點卡一張

1、集滿2點：可不可聯名周邊商品100元折價券 (700份)

2、集滿4點：CASETiFY 200元折價券乙張 (500份)

3、集滿6點：可不可10元折價券乙張 ( 300份)

*數量有限贈完為止

*CASETiFY 200元折價券將於指定日期匯入會員帳號內



滿額贈 消費贈插畫家貼紙包

活動時間：2024/4/11起

活動內容：凡於全台可不可熟成紅茶門市來店消費滿額即贈「noii noii插畫家貼紙包」

1、會員門檻：單筆消費滿$150並出示會員行動條碼即可獲得。

2、一般消費者門檻：單筆消費滿$180即可獲得。

*數量有限贈完為止

*每人每筆限贈一次，隨機不挑款，不累贈

*外送與合作平台不適用



主題店鋪 插畫家打卡設計店

活動時間：2024/4/11-2024/6/10

活動地點：

1、可不可 台北晴光店：台北市中山區雙城街15-5號

2、可不可 台中精誠店：台中市西區精誠路7號

3、可不可 香港海港城店：九龍海港城海運大廈地下OTG49號鋪



