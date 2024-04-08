打工仔、上班族OL一定要知道，工作就這麼辛苦、怎麼可以不在開工時來一點小確幸，四大超商不約而同的推出開工優惠搶商機，人氣咖啡西雅圖也推出買一送一、cama café再加碼2杯88折，此外，全聯福利中心也推出熱美式/熱拿鐵買一送一，就是要讓打工仔、上班族OL開工有一點開心。



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7-ELEVEN開工優惠 買6送3

7-ELEVEN表示，4/8-4/12 OPEN POINT行動隨時取「指定飲品買6送3」，包含特大美式、特大拿鐵，各限量10萬組，中杯精品美式/拿鐵、風味系列指定冰飲(皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/脆酷摩卡/可可歐蕾，各限量5萬組。





全家開工優惠 買2送1

全家便利商店則是，從即日起-4/10推出隨買跨店取買2送1優惠，只要活動期間在全家隨買跨店取私品茶系列即可享同價位買2送1優惠，像是仙女紅茶、泰式綠奶茶等皆有優惠，兌換期限至2024年7月31日止，搶攻奶茶控必買清單。





萊爾富開工優惠 美式咖啡鑑賞價29元

萊爾富將從即日起-4/30推出指定麵包搭指定飲料享合購優惠49元，同期間也推出2顆茶葉蛋加19元喝指定飲品。還有大杯系列的單杯美式咖啡鑑賞價29元或單杯拿鐵咖啡鑑賞價39元優惠。





OK超商開工優惠 買2送1

OK超商4/8開工日，OKmart推出「OKCAFE咖啡買2送1」優惠活動，消費者只要至全台850間門市，購買大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，即享同品項買2送1優惠。





西雅圖開工優惠咖啡買一送一

此外，西雅圖極品咖啡推出一日限定「買一送一」，4/8當日至西雅圖門市購買「西雅圖極品咖啡全系列飲品（同品項）」享買一送一，同時在4/8這一天只要加入西雅圖官方LINE帳號，點選「寄杯優惠」選單到門市結帳購買，可享「大杯美式咖啡/拿鐵」寄杯限定買一送一，每人限購10組。





cama café開工優惠2杯88折

cama café則是在4/8～4/9連續兩日，加入cama會員登入APP領取優惠券，就可到cama café門市購買「大杯葡萄風味美式」可享2杯88折。同時，全聯福利中心即日起至5/9之每週六日，於販售OFF COFFEE的全聯門市購買「熱美式/熱拿鐵」即享買一送一，自備環保杯再折5元。

