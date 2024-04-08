為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 新莊吃到飽新開店！日式火鍋吃到飽「涮乃葉」新莊一號店插旗，特製「麻奶鍋」攻陷新莊火鍋控。

新莊吃到飽新開店！日式火鍋吃到飽「涮乃葉」新莊一號店插旗，特製「麻奶鍋」攻陷新莊火鍋控。

2024-04-08 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：涮乃葉 人氣：1,879
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新莊火鍋戰區又多一名戰將，日本人氣涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」正式開到新莊了！以天然、新鮮為主打的火鍋吃到飽「涮乃葉」，於近日插旗新莊宏匯思源i-Tower，不同於一般火鍋料、加工食品，提供猶如野菜農園的自助吧台，為新莊火鍋控、吃到飽控帶來全新健康飲食選擇。
新莊火鍋吃飽飽 涮乃葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
新莊火鍋吃飽飽 涮乃葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

根據季節更換的「新鮮野菜農園」自助吧檯，為了實現「新鮮就像現摘」理念，使用獨家設計的水霧保鮮維持時蔬的新鮮度，有葉菜類、根莖類、菇類、生食沙拉類等等20多種新鮮時蔬，讓你每一次來都有不同驚喜。肉品部分精選國產豬肉、澳洲和牛、黑毛牛肉及美國安格斯牛肉以等，全都無限量加點吃到飽。店內共有兩種方案，基本款為730元，若是升級為頂級澳洲和牛+海鮮吃到飽則是820元。
新莊火鍋吃飽飽 涮乃葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
新莊火鍋吃飽飽 涮乃葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

火鍋最重要的湯底更是不馬虎，除了有經典的日式柴魚昆布高湯、壽喜燒、番茄湯、養生牛骨湯、和風魚介豚骨湯之外，喜歡吃辣的火鍋控，更不能錯過辣和風味噌鍋、麻辣鍋，以及用9種新香辣拌炒麻辣醬依黃金比例搭上牛奶的麻奶鍋，

推薦閱讀：挑戰吃到飽肚肚！和牛油麻辣鍋「麻辣45」799吃到飽延長到4/30，再加碼100元頂級日本、澳洲和牛吃到飽。
新莊火鍋吃飽飽 涮乃葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
新莊火鍋吃飽飽 涮乃葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。




 

涮乃葉 新莊思源店 

電話：02-8521-6035
地址：新北市新莊區思源路553號1樓，新莊宏匯思源i-Tower
營業時間：週一~五11:00~22:00 週六.週日10:30~22:00
吃到飽方案：
頂級澳洲和牛＆海鮮 成人820元、銀髮孩童760元、幼兒199元、小兒99元
頂級澳洲和牛 成人730元、銀髮孩童670元、幼兒199元、小兒99元
新莊火鍋吃飽飽 涮乃葉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
吃到飽 新莊美食 火鍋吃到飽 麻辣鍋 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up