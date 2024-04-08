新莊火鍋戰區又多一名戰將，日本人氣涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」正式開到新莊了！以天然、新鮮為主打的火鍋吃到飽「涮乃葉」，於近日插旗新莊宏匯思源i-Tower，不同於一般火鍋料、加工食品，提供猶如野菜農園的自助吧台，為新莊火鍋控、吃到飽控帶來全新健康飲食選擇。







根據季節更換的「新鮮野菜農園」自助吧檯，為了實現「新鮮就像現摘」理念，使用獨家設計的水霧保鮮維持時蔬的新鮮度，有葉菜類、根莖類、菇類、生食沙拉類等等20多種新鮮時蔬，讓你每一次來都有不同驚喜。肉品部分精選國產豬肉、澳洲和牛、黑毛牛肉及美國安格斯牛肉以等，全都無限量加點吃到飽。店內共有兩種方案，基本款為730元，若是升級為頂級澳洲和牛+海鮮吃到飽則是820元。







火鍋最重要的湯底更是不馬虎，除了有經典的日式柴魚昆布高湯、壽喜燒、番茄湯、養生牛骨湯、和風魚介豚骨湯之外，喜歡吃辣的火鍋控，更不能錯過辣和風味噌鍋、麻辣鍋，以及用9種新香辣拌炒麻辣醬依黃金比例搭上牛奶的麻奶鍋，



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涮乃葉 新莊思源店

電話：02-8521-6035

地址：新北市新莊區思源路553號1樓，新莊宏匯思源i-Tower

營業時間：週一~五11:00~22:00 週六.週日10:30~22:00

吃到飽方案：

頂級澳洲和牛＆海鮮 成人820元、銀髮孩童760元、幼兒199元、小兒99元

頂級澳洲和牛 成人730元、銀髮孩童670元、幼兒199元、小兒99元

