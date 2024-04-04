吃到飽控準備好再吃一波了！超人氣和牛油重慶麻辣鍋「麻辣45」吃到飽特別企劃延長到4/30了，這一次就是想再一次挑戰吃到飽控的肚肚，要用獨門湯頭、世界頂級肉品、各式重慶特色食材搶攻吃到控的必吃清單，同時，除了每人799元之外，只要再加100元、就可以頂級日本、澳洲和牛吃到飽，肉肉吃到飽控一定要再衝一波。



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喜歡吃麻辣控的吃到飽控一定要知道麻辣45特有的獨門湯頭，以鴛鴦鍋形式呈現，招牌「純和牛牛油重慶麻辣湯」搭配不辣湯頭3選1，酸爽香麻、選用雲林大埤鄉產老酸菜絲熬煮的「川菜酸菜魚湯」，是今年台灣非常熱門的湯頭風味，清甜鮮美的「和牛清湯」，此外集團品黑毛屋的「柴魚昆布湯」在麻辣45也喝的到。



其中，麻辣45引以為傲的招牌湯頭「純和牛牛油重慶麻辣湯」，為全台首創的獨門美味，不惜重本、運用日澳和牛高達55% 不飽和脂肪酸及51%Omega 9 脂肪酸的特性，精練出相較一般牛油口感更為輕盈的頂級和牛油，加入燈籠椒、魔鬼椒等45種辛香料炒製的鍋底，保留了重慶的麻辣與辛香有勁，口感依然輕盈的獨門滋味，即使吃再多也不膩口！此次活動還加入台灣人喜好的純鴨血與海綿豆腐，無限續加。





此外，這一次吃到飽活動，可以吃到近50道精選食材無限吃到飽，包含了有涼拌小物、重慶特色食材、肉品、海鮮、特製手工肉丸、絕配鍋料、生鮮時蔬、主食8大類別，不僅吃得到號稱「紅鍋三寶」的爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸，市場少見的脆口貢菜、鵪鶉蛋、午餐肉，到店內必點的藤椒、泡椒澳洲嫩牛肉等，都是非常具有重慶當地特色的涮料與風味。



還特別精選了多達11種世界各國高品質肉品，像是澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等，並運用自身大宗進口和牛的採購優勢，只要加價100元，就能品嚐A5日本和牛與MBS8-9+澳洲和牛吃到飽，肉肉控絕不能錯過。同時，台南府城店再限定招待一份每日直送的溫體牛心與牛肝。









麻辣45 訂位資訊

麻辣45台北本店：(02) 2725-3358 / 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 45 樓 (微風信義)

麻辣45台中中港店：(04) 2258-5268 / 台中市西屯區台灣大道3段301號9樓 (新光三越台中中港店)

麻辣45台南府城店：(06) 213-2300 / 台南市中西區和意路5號 (台南國泰置地廣場一樓)

線上訂位：https://reurl.cc/yYj35a



麻辣45 799元吃到飽

活動期間：4/30止

活動內容：，限時100分鐘，每人只要799元+10%服務費，加價100元再升級兩款頂級日本、澳洲和牛無限吃，加199元享酒飲無限暢飲。

