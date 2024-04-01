台北寒舍艾美酒店一整個4月就是要讓「爸爸媽媽」帶者小朋友開開心心過兒童節，其中探索廚房即日起至4月17日的每週一、三、五與4月4日至4月7日連假的午晚餐，大器祭出「超嗨！龍蝦日」，龍蝦料理無限暢饗。此外，「甜春小旅行」童趣住房專案，每房每晚8,888元、再送早餐且依房型加碼送限量寶寶旅行組贈禮。



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台北信義區Buffet之王「探索廚房」重磅推出「超嗨！龍蝦日」，菜色華麗升級不加價，以各式異國風味打造龍蝦大餐，犒賞大朋友與小寶貝們的味蕾。特別推薦現烤的義式「窯烤龍蝦披薩」、澎派餡料的日式「龍蝦花壽司」與「龍蝦鮭魚卵海鮮丼飯」、飽滿吸附海鮮湯頭精華的粵式「干貝龍蝦響米泡飯」、誘人奶香四溢的「爆炒奶油龍蝦」等，豪邁享受龍蝦饗宴。



凡於預訂用餐時，完成信用卡綁定作業，每位成人賓客可獲得「龍蝦海鮮桶」乙份。此外，寒舍生活App會員獨享天天用餐95折，逢週三直接享85折，最超值。現在加入App成為新會員，加碼再送100元抵用金。









此外，為滿足大小朋友的童心，酒店推出「甜春小旅行」童趣住房專案，「主管套房含童趣小帳篷」每房每晚14,198元+15.5%，舒適寬敞的18坪主管套房搭配特色帳篷，包含抱枕、地毯、動物造型椅與星空投射燈，並贈送「子有你寶寶旅行兩件組」乙份，限量組數。



同時為大朋友們規劃城市假期，「主管套房」每房每晚13,999元+15.5%，享受行政貴賓廳尊榮禮遇。預訂主管套房，前20組入住贈送Marc Jacobs香水乙瓶。「豪華客房」每房每晚8,888元+15.5%，前50組入住贈送(MALIN+GOETZ)沐浴旅行組乙份。上述三種專案皆含至多兩客早餐，且可加兩位11歲以下孩童一同入住，每日限量提供。





2024台北寒舍艾美酒店「甜春小旅行」童趣住房專案資訊

活動時間：2024年3月29日至5月1日

活動內容：

雙人入住下列指定房型乙晚，含探索廚房早餐，享受客房電影無限觀賞，免費使用三溫暖、健身房與室內溫水游泳池，免費停車乙台。

預訂「主管套房含童趣小帳篷」每房每晚14,198元+15.5%，享受行政貴賓廳尊屬禮遇，加贈「子有你寶寶旅行兩件組」乙份，含寶寶泡泡浴30毫升與寶寶乳液30毫升。限量組數，送完為止。

預訂「主管套房」每房每晚13,999元+15.5%，享受行政貴賓廳尊榮禮遇。

前20組入住「主管套房含童趣小帳篷」或「主管套房」，贈送Marc Jacobs香水乙瓶。

預訂「豪華客房」每房每晚8,888元+15.5%，前50組入住贈送(MALIN+GOETZ)沐浴旅行組乙份。



台北寒舍艾美酒店探索廚房「超嗨！龍蝦日」活動資訊

活動日期：即日起至4月17日的每週一、三、五與4月4日至4月7日連假的午晚餐限定。

活動內容：菜色華麗升級不加價，盡情享受各式龍蝦料理。

活動優惠：

預訂時完成信用卡綁定作業，每位成人賓客可獲得「龍蝦海鮮桶」乙份。

寒舍生活App會員獨享天天用餐95折，逢週三直接享85折。現在加入App成為新會員，加碼再送100元抵用金。

活動價格：

即日起至4月17日的每週一與週三的午晚餐、週五午餐，每位1,680元+10%(4月5午餐除外)。

兒童清明連假：4月5日午晚餐，每位1,890元+10%。

兒童清明連假：4月4日、4月6日、4月7日午晚餐，每位1,890元+10%。

