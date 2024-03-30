看職棒約吃到飽！台北六福萬怡酒店看好中職商機、特別推出憑大巨蛋職棒賽事票根「中午吃到飽」買1送1優惠活動，就是與球迷一起為喜歡的球隊加油。同時針對外縣市的球迷們，更加碼推出「2024中華職棒賽事」住房專案，雙人入住13坪豪華客房，享大廳酒吧強棒出擊炸物組合，含棒球調飲兩杯及炸物拼盤，翌日早餐兩客，並適用「腳勤人」優惠，搭乘台鐵或高鐵票根在15分鐘內抵達六福萬怡，最高可再折抵房價兩千元。
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中華職棒35周年開幕戰即將在台北大巨蛋熱血開打，迎接中華職棒的「巨蛋元年」，位居南港車站交通樞紐，距大巨蛋僅需10分鐘車程的台北六福萬怡酒店，推出「2024中華職棒賽事」住房專案，專案價格9,199元起，雙人入住豪華客房，含翌日早餐兩客，享大廳酒吧棒球造型調飲、炸物拼盤，讓球迷熱血參與精采賽事後，透過豐盛的炸物拼盤與棒球造型飲品延續賽事精彩感動。另也針對小小球迷推出優惠，凡攜帶兒童入住享升等豪華家庭房，再加贈翌日兒童早餐乙客。
此外，即日起至4月30日，憑大巨蛋中華職棒賽事票根前往南港超人氣Buffet敘日全日餐廳，可享平日午餐買一送一優惠，爽吃南港超人氣Buffet吃到飽，從現切爐烤牛排、海鮮蝦蟹、各式中西美饌到現場製作的烈日鬆餅、DIY提拉米蘇等五星豐盛美味作為最佳球賽應援夥伴。
台北六福萬怡酒店
地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/