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萬豪肋眼吃到飽！史上最強英式爐烤肋眼牛排吃到飽強勢回歸，台北萬豪不分平假日1450肋眼牛排吃到飽。

2024-03-27 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北萬豪 人氣：1,467
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

肉肉控、牛排控、吃到飽控、大胃王真的要尖叫了！堪稱史上最強的英式爐烤肋眼牛排吃到飽回來了，台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge最強牛排吃到飽活動強勢回歸了，是許多牛排控心中最讓人意外、CP值最高的肋眼牛排來了。4/1-6/30不分平假日、連續假期推出「英式爐烤 豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽，每人1,450元+10%即享傳統英式爐烤牛排無限量供應。

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台北萬豪「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動

台北萬豪酒店表示，自2021年推出「豪吃之夜」牛排吃到飽活動之後，就一直是許多牛排控、肉肉控、吃到飽控最愛的餐飲活動，而且只要一推出、就是訂位滿爆。這一次台北萬豪強勢升級回歸，推出「英式爐烤 豪吃之夜」，主打英式爐烤牛排吃到飽，嚴選油花均勻、肉質軟嫩的美國肋眼牛，以80°C低溫慢烤三小時，再以高溫爐烤讓外層更加酥脆、鎖住肉汁精華。享用時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒及時蔬熬煮的香濃紅酒醬，讓人吃一口就停不下來。
台北萬豪「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動

同時，還可以搭配英式約克夏布丁、特製奶油洋芋泥、爐烤番茄無限續加，並且現場還可以欣賞主廚現切牛排秀、儀式感十足，想拍IG限動、影片的網美網帥一定不能錯過。並且套餐內，還有一次供應的法式里昂沙拉、經典千層酥皮湯乙份，就是要讓牛排控、肉肉控、吃到飽控、吃到就賺到。
台北萬豪「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動
 

台北萬豪「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動

活動內容：每日限量供應，需提前一日訂位。僅主菜英式爐烤牛排與配菜可無限量供應與續點，其餘套餐內之沙拉與湯品僅供應乙次。
活動期間：自2024年4月1日至6月30日之每週一至週日，晚間六時至九時限時供應，兒童清明連假、五一勞工節、端午節皆適用且不需加價。
台北萬豪「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動


台北萬豪酒店牛排吃到飽訂位資訊

地址：台北市樂群二路199號
電話：02-2175-7955

台北萬豪「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動

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