搶了搶攻吃到飽必吃清單！的台北美福大飯店「彩匯」自助餐廳，即日起至5/31推出春季新菜單「炙味‧火烤季」，不只可以品嚐到頂級食材「松葉蟹、生蠔、西班牙伊比利豬」，還有美福嚴選日本A5和牛、美國SRF極黑和牛。同時，還有期間限定的炙烤北海道雪印起士、天使蛋糕捲等手作甜品，不同餐期輪番上菜。



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而這一次最讓吃到飽控期待的就是美福自助「下午餐」吃到飽，活動期間推出現做「爐烤和牛起士漢堡排」，主廚選用美國SRF極黑和牛，以三比七的肥瘦比，搭配洋蔥、西芹、黑胡椒粒與百里香等食材，經煎烤後帶出溫潤肉香及淡淡的香料風味，品嚐時可選搭紅酒醬或起士奶油醬，汁香味濃。





此外，在印度料理區除了有知名印度小吃PANI PURI炸餅及香料咖哩，還有印度師傅以炭火香烤的「坦都爐烤魚」，炭香包裹鮮嫩魚肉，口口鮮美。喜愛日料的賓客，自午餐到晚餐，可品嚐現場炙燒的「明太子雞」，事先以柴魚醬油、清酒等醃製的嫩雞肉，烤香後搭配特調明太子醬，以炙燒方式引出優雅的海味香氣。





同時，美福吃到飽在「午、晚餐」餐期，則是有多樣海陸食材，其中包含了主廚選用來自美國肉香富足的「牛腩及牛小排」現場炭烤，另將「美國霜降牛肉片」捲成花形，再以炙燒方式引出誘人焦香，品嚐時搭配日式胡麻醬，風味獨特。晚餐更加碼推出「炙燒和牛握壽司」，選用油花豐美的日本A5和牛，以炙燒方式逼出脂香，入口滑嫩香氣馥郁。





並且針對不吃牛的老饕們，則是可以品嚐肉質Q彈帶嫩的「炭烤西班牙伊比利豬肋條」，或是來自大海的鮮美「松葉蟹腳」、「香料鹽烤大蝦」及印度料理區的「坦都爐烤蟹」，經由炭溫帶出海味香氣，誘人味蕾。還有晚間限定的「爐烤日本大生蠔」，粒粒飽滿、鮮味十足。





除了多樣炭燒鮮食，人氣甜點區同步推出多款炙燒甜品，有午間限定的「炙燒蛋白霜檸檬塔」，將美福招牌「檸檬塔」搭配蛋白霜炙燒，清新檸檬香襯著微甜的焦糖香氣，香甜清爽。下午餐時段則提供有「炙燒香蕉風味塔」，選用法國百年巧克力品牌Weiss 70%巧克力製成，享用前以噴槍炙燒，香脆口感帶有微甜的焦糖香氣，層次豐富，味道香醇。晚餐時段提供有「炙燒北海道雪印起士」，於奶香起士蛋糕表層灑上細糖後炙燒，表面的焦糖香甜脆口和冰涼的起士蛋糕，營造出雙重的味蕾感受。



最後，彩匯自助餐廳針對壽星推出「你生日我請客」優惠專案，當月壽星揪團慶生，於彩匯自助餐廳午、晚餐時段可享四人同行(成人)一位壽星免費，專案到2024年12月31日止。另外為歡慶飯店8周年慶，舉辦為期20天的線上旅展，下午茶餐券下殺69折，四人同行券每人840元起。

美福彩匯自助餐廳「炙味 火烤季」吃到飽

活動期間：3月22日至5月31日

餐期：午餐、下午餐及晚餐

訂位：02-7722-3395

官網：https://www.grandmayfull.com/



美福8周年慶 線上旅展

活動期間：4月1日至20日

官網：https://www.grandmayfull.com/