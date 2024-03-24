就是要寵小朋友！台北萬豪酒店Garden Kitchen期間限定「兒童節 ‧ 歡樂三重奏」活動。未滿12歲以下小朋友享有多重優惠，除了完成指定任務免費吃到飽之外，還可以隨心裝滿超過20種糖果，最後就是單筆消費滿1,500元，可免費體驗歡樂扭蛋機乙次，兒童節就是要有滿滿的驚喜。



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位於台北萬豪酒店一樓，被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，與陽光灑落、綠意盎然的絕美花園為鄰，午間自助美饌規劃五大主題區，包含滿載當令澎湃海鮮的「極鮮海物Bar」；現點現做「熱享美饌區」供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式烤豬腳等豐盛料理以及多道「國宴主廚」精心設計的中式料理，以及特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」、螞蟻人最愛的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等。





台北萬豪「兒童節 ‧ 歡樂三重奏」活動期間，餐廳迎賓處將擺放八款趣味扭蛋機，活動期間消費滿1,500元，即可兌換扭蛋轉轉樂乙次，滿3,000元可兌換兩次，以此類推。成人用餐每位1,580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲孩童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童餐點。每位成人至多可攜兩位滿6歲以上、未滿12歲孩童參加，每桌上限四名孩童享活動用餐免費優惠。







台北萬豪 兒童節 ‧ 歡樂三重奏

活動期間：3/30-4/7

活動內容：

第一重「揮灑創意用餐免費」，孩童至餐廳用餐可獲著色卡及色鉛筆組乙份，發揮創意完成著色卡，拍照分享至社群平台且打卡標記台北萬豪酒店並加入官方LINE好友，即可免費享用自助美饌。

第二重「繽紛糖果裝到滿」，孩童用餐即贈糖果罐乙個，超過20種糖果任選裝滿帶回家。

第三重「扭蛋轉轉樂」，凡單筆消費滿1,500元，可免費體驗歡樂扭蛋機乙次。





台北萬豪酒店 訂位

地址：台北市樂群二路199號

電話：02-2175-7957