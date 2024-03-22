準備好衝一波了！兒童節就是要帶小朋友吃大餐、免費的就更好了。美麗信青庭餐廳4/4-4/7連續四天，推出「兒童免費吃到飽與貪食小吉象有約」餐飲活動，點選指定套餐、二位12歲以下孩童用餐免費送「青庭精緻沙拉吧」吃到飽，同時再加碼送小吉象蛋糕、美麗信2024年小吉象一隻。
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美麗信青庭半自助吃到飽餐廳，午晚間時段以半自助式套餐及單點服務。主要提供澳洲和牛、日本和王和牛、乾式熟成美國Prime等級冷藏原塊牛肉、每日到港鮮魚及波士頓龍蝦，所有頂級肉品直接展示於冷藏肉櫃，新鮮看得見。每塊精選牛排經過師傅們的細工手切，先於鐵板煎炙表面後，再進入美國Montague的超級烤箱以攝氏800-1000度高溫烤至最佳熟度，牛排外皮酥香而內裡鎖住飽滿香甜肉汁。
同時，青庭精緻吃到飽沙拉吧，提供鮮蝦、螃蟹、鳳螺、透抽、淡菜等當季硬殼類海鮮隨時節更換，還有多項異國涼拌菜色及新鮮原味的生菜、生火腿、起士盤、九宮格點心坊手作甜品及Haagen-Dazs冰淇淋，讓人吃一次就會喜歡的精緻吃到飽沙拉吧。
本次主打活動主打一家三代同堂「歡享四人套餐」適合四位成人共享，每位皆含青庭精緻沙拉吧無限享用及精緻湯品三選一，主餐選擇有「乾式熟成美國Prime丁骨牛排24oz」、「伊比利橡果豬戰斧12oz配波士頓龍蝦」或「極鮮綜合海鮮盤」。享用此套餐嘉賓可攜帶二位12歲以下孩童用餐，二位孩童免費贈送「青庭精緻沙拉吧」無限享用、「小吉象蛋糕」、限量美麗信2024年小吉象一隻。
美麗信花園酒店「青庭餐廳」半自助吃到飽
地址：台北市中山區市民大道三段83號
電話：02-7702-5888
官網：www.miramargarden.com.tw