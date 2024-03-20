堪稱最強吃到飽、也是台北信義區最有人氣的吃到飽餐廳「台北君悅酒店凱菲屋」推出全新菜單，攜手泰國曼谷素坤逸凱悅酒店領班Phone及副主廚Prince打造「遊食曼谷 AROY MAK 」泰國美食節，35道經典泰式料理吃到飽，再加碼抽iPad Air、凱菲屋雙人餐券。



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台北君悅表示，這一次來台客座的是曼谷素坤逸凱悅酒店（Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit）兩位年輕師傅分別為領班Phone及副主廚Prince，兩位師傅皆有超過十年廚藝資歷，熱衷至各國推廣泰式料理，呈現原汁原味泰式精髓。



其中，必吃料理大推「海鮮冬蔭湯麵」、「泰式豬肉炒河粉」、及「泰國船麵」，同時這一次的料理主要以泰國首都菜出發，體驗、辛辣東北菜、溫和帶甜中部菜及海味鮮香的南部風情，味蕾環遍泰國，其中甜點「芒果糯米」更獲得2023年泰國選美冠軍安托妮婭·波西爾德喜愛推崇的甜點。





必吃清爽開胃「泰式青木瓜沙拉」傳承曼谷素坤逸凱悅酒店自開幕以來之食譜，將青木瓜、綠長豆、紅番茄以黃金比例混和達口感平衡，拌入魚露、椰糖、檸檬汁酸香，完美開場。「香辣海鮮沙拉」由寶島草蝦仁、澎湖中卷、淡菜、干貝等加入主廚獨門辣醬佐檸檬葉、檸檬草及檸檬汁迸發酸辣風味。





還有「泰國船麵」則是以熱雞湯底搭配南薑、大蒜、香菜根、肉桂棒、八角等煨煮30分鐘，加入些許椰奶提香，配上手打牛肉丸、牛肉片、河粉，撒上酥脆蒜片，完美呈現泰國道地街邊美味。「海鮮冬陰湯麵」首重湯頭濃郁鮮味，師傅加入蝦頭、蝦殼與雞肉骨熬製3小時鮮美蝦湯，再添冬蔭醬、香茅、紅蔥頭、魚露調料，與鮮蝦、中卷、扇貝、豬肉丸及現燙泰國米線，共織垂涎飄香的誘人滋味。



此外，「泰式辣椒炒牛肉」以熱鍋爆蒜片、青蔥搭配生辣椒、紅蔥頭與美國牛肉大火快炒，香辣開胃。「泰式豬肉炒河粉」以香炒老蛋、爆香蒜片後乾煸松阪豬、香菇與河粉，調和老抽與秘製醬汁，獻上經典醬香好味。泰國的國民美食「芒果糯米」以清水隔夜泡生米，瀝乾後炊飯，再淋椰奶與鹽調味拌勻，搭配鮮甜芒果，復刻泰國選美冠軍也愛不釋口的道地甜品。





凱菲屋「泰國美食節」35道經典泰式料理吃到飽

活動期間：3月21日起至4月14日

活動內容：35道經典泰式料理吃到飽



凱菲屋「泰國美食節」

活動期間：3月21日起至4月14日

活動內容：活動期間凡消費滿2,024元週週抽iPad Air、週週加碼再抽凱菲屋雙人餐券，搭乘交通部觀光署金福氣活動，針對訪台自由行國際旅客，抽中5,000元消費金皆可抵用館內餐飲消費。



台北君悅酒店凱菲屋餐價、訂位

週一至週四：午餐 1,680元、晚餐1,780元

週五晚餐、週末及國定假日 : 午餐1,980元、晚餐2,080元

以上價格皆需另含10%服務費

即刻訂位：https://bit.ly/CF_Thai_24