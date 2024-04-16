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拿坡里炸雞翅25元就有！拿坡里炸雞「7塊炸雞269元」快閃優惠，再加碼「4塊雞翅100元」炸雞優惠要搶。

2024-04-16 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：618
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編輯 張人尹

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拿坡里炸雞翅一塊25元就有！不定期推出優惠的「拿坡里披薩.炸雞」這次4月份又再讓炸雞控狂省一波，即日起特別祭出「7塊炸雞」66折起優惠，還加碼炸雞翅百元加價購，優惠期間自4/16-4/30，讓炸雞控一路吃到月底、不吃土。

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拿坡里披薩.炸雞 4月快閃優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次拿坡里優惠，自即日起強勢登場，4月份優惠主推「7塊炸雞桶」特價269元優惠，換算下來近66折，除此之外拿坡里再加碼，在活動期間只要買「7塊炸雞」，還能享有「豆乳三節雞翅4支」加購優惠100元，一塊雞翅25元就能吃到。
拿坡里披薩.炸雞 4月快閃優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

不只買炸雞有優惠，拿坡里披薩.炸雞針對喜歡「披薩+炸雞」吃法的粉絲，也推出超狂優惠組合，在4/30前到「拿坡里披薩.炸雞」外帶/內用369元大披薩，直接免費送「豆乳三節雞翅桶(6支)」，現省270元，速食控無論是要吃炸雞大餐，還是一口炸雞、一口披薩，通通可以先衝。
拿坡里披薩.炸雞 4月快閃優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
拿坡里披薩.炸雞 4月快閃優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

拿坡里披薩.炸雞 4月快閃優惠

活動期間：2024/04/16-04/30
活動內容：
1、「7塊炸雞」特價$269元(原價$405) ，並可享$100加價購「豆乳三節雞翅(4支)」(原價$180)。

2、買大披薩原價$369，就送「豆乳三節雞翅桶(6支)」(原價$270)。

 

 

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