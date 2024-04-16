必勝客聯名萬波！超狂「創意比薩」必勝客，這次新品不走搞怪造型，而是與人氣手搖杯「萬波」聯手，推出全新口味「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，搶攻母親節蛋糕新話題。以往被認為只會玩「珍奶比薩」的必勝客，這次挑戰「珍奶蛋糕」，讓珍奶控又想挑戰吃吃看。



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不玩比薩，必勝客這次與手搖杯「萬波」共同監製推出甜點新品「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，使用澳洲的優質奶油乳酪作為巴斯克蛋糕基底，其中加入頂級阿薩姆紅茶，打造絲滑的奶香、茶香風味。此外在頂部搭配經典黑糖珍珠，以黑糖蜜燉煮，帶有微微焦香味，打造珍奶控的療癒甜點。





本次「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」自即日起在必勝客官網、必勝客APP搶先開賣，每個原價958元、新品嚐鮮特價619元。此外同步推出母親節限定「明太子生蠔干貝比薩、魷你真好鮑魚干貝比薩」以及新點心「芋見乳酪千層酥」，走澎湃、療癒系路線，母親節不搞怪，跟媽媽一起吃大餐。







必勝客 母親節限定新品

上市日期：2024/04/16起

售價：

明太子生蠔干貝比薩：大918元、小649元，5/3前大比薩外帶半價優惠459元起。

魷你真好鮑魚干貝比薩：1049元

芋見乳酪千層酥：89元

萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕（8吋）：嚐鮮特價619元（原價958元）