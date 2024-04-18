肯德基抹茶蛋撻，抹茶控要瘋了！肯德基「原味蛋撻」一直是鐵粉心目中的必點必吃，但肯德基每次推出限定口味，都總是在挑戰粉絲們心目中的排行榜。繼黑糖白玉、芋見雲朵等超人氣口味之後，肯德基本次聯手日本抹茶老店「伊藤久右衛門」，推出全新口味「宇治抹茶白玉蛋撻」，抹茶控這次忍不住了。



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肯德基蛋撻新口味「宇治抹茶白玉蛋撻」自4/23起正式開賣，在經典的原味蛋撻中，加入Q彈白玉內餡，外層擠上由「伊藤久右衛門」百年抹茶老店特製的「抹茶慕斯」，並且撒上抹茶杏仁酥餅裝飾，主打新鮮、高品質的抹茶風味，讓人吃到最日系的抹茶甜點。







本次新品「宇治抹茶白玉蛋撻」除了提供單點55元之外，也設計6入裝「宇治抹茶白玉蛋撻禮盒、雙色蛋撻禮盒」，此外點套餐也能用8元直接由原味蛋撻升級成「宇治抹茶白玉蛋撻」。肯德基表示，即日起至4/30在官方臉書推出「好時光相館」活動，分享與媽媽的照片有機會抽中「與媽媽的好時光合照蛋撻禮盒腰封與禮盒」與「一張雙色蛋撻禮盒兌換券」雙重好禮，抹茶控抽起來、吃起來。





肯德基 宇治抹茶白玉蛋撻

販售日期：2024/4/23起

售價：

宇治抹茶白玉蛋撻 單點：55元

宇治抹茶白玉蛋撻禮盒(6顆)：288元

雙色蛋撻禮盒 (原味蛋撻x3 + 宇治抹茶白玉蛋撻x3)：264元

原味蛋撻升級宇治抹茶白玉蛋撻：8元



肯德基 好時光相館活動

活動期間：即日起至2024/04/30止

活動方式：於肯德基官方粉絲團指定貼文留言處上傳一張與媽媽的合照，寫下平時對媽媽想說卻又不敢說的話，肯德基小編將抽出10位消費者，送出客製「與媽媽的好時光合照蛋撻禮盒腰封與禮盒」與「一張雙色蛋撻禮盒兌換券」雙重好禮。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。