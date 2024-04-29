桃園吃到飽控先跟上「甩鍋雞」桃園1號店開幕優惠！在韓國擁有超過100間分店的「甩鍋雞」，於去年中旬跨海來台，以全新吃到飽形式在西門町開設台灣一號店，平價500元有找的韓式吃到飽讓小資族月底也能開心吃飽飽。這次，選在桃園火車站周邊ATT筷食尚插旗，將於5/3正式開幕，並推出2人同行1人免費優惠，桃園人快設好鬧鐘準時搶吃吃到飽優惠。







搶先在台灣推出吃到飽模式的「甩鍋雞」，以韓國道地炒雞為主打，有不辣的「蜂蜜醬香雞、BBQ醬炒雞」；經典款「辛奇泡菜豬、經典春川雞」；無辣不歡的不能錯過「狠角色辣雞、麻舌辣喉雞」和獨門玫瑰奶油辣醬「韓流粉紅豬」。每一款肉塊都會先在特製的大炒鍋中翻炒，再用噴槍火焰炙燒逼出肉香，並將肉汁鎖在其中。最後加入各種獨門韓式醬拌炒，就是讓人口水直流的美味。







除了主餐炒雞可以無限加點、續鍋之外，自助吧檯上還提供各種各樣配料、醬料和高湯，可針對個人喜愛增添到鍋中，變換鍋底口味，或是DIY炒泡麵、炒飯或火鍋，最療癒的吃法是再加點49元熔岩起司絲，牽絲的起司無論搭上何種食材都幸福感爆棚，超多元吃法就等你來創意。





甩鍋雞韓式炒雞吃到飽 桃園ATT店

開幕日：2024/5/3

地址：桃園市桃園區中正路47號3樓，桃園ATT筷食尚

電話：03-2712397 (目前尚未開放訂位，請待後續公告)

營業時間：週一至週日11:00~22:00(收客至20:20)



甩鍋雞吃到飽 桃園ATT店開幕優惠

優惠時間：2024/5/3~5/5

優惠內容：

每日前50組入場 #2人同行1人免費(需領號碼牌)

每日第51組起 #2人同行第二人8折(登記候位依序入場)



甩鍋雞吃到飽價位

成人$469元/人、兒童(110~140cm)$235元/人

單點品項「熔岩起司絲」$49元/份

注意事項：

1、不分平假日及用餐時段，價位均相同。

2、身高未滿110cm之幼童免費，141cm以上即算成人費用。

3、以上收費均需另加10%清潔費。

4、平日下午16:30前可單人用餐。(開幕首三日活動期間，恕無法單人用餐)

5、用餐時間：100分鐘 (入場即開始計算,需全員到齊方可入場)