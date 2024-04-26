為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 本村韓式炸雞來了！台灣首店「本村韓式炸雞」插旗台北車站，「紐約最好吃炸雞」北車上班族搶吃。

本村韓式炸雞來了！台灣首店「本村韓式炸雞」插旗台北車站，「紐約最好吃炸雞」北車上班族搶吃。

2024-04-26 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：BonchonChicken IG、FB 人氣：2,275
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

炸雞控真的嗨了，風靡全球「本村韓式炸雞」確定要開到台北車站！從韓國釜山起家的「本村韓式炸雞」，在泰國、新加坡、菲律賓和美國紐約等地開設分店，都在當地都造成轟動，更被紐約時報評選為「紐約最好吃炸雞」殊榮。在炸雞控敲碗下，終於首度進軍台灣，選在人潮最多的台北車站開幕，為北車上班族、補習學生族、通勤族和返鄉族多了用餐新選擇。
本村韓式炸雞 微風台北車站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
本村韓式炸雞 微風台北車站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源為BonchonChicken IG (以下同)。

裹著滿滿醬汁的韓式炸雞，是讓人吃到狂舔手手的超罪惡美食，不管開心還是低落，只要吃到炸雞就讓人分泌快樂激素多巴胺。來自韓國的「本村炸雞Bonchon (본촌)」，其韓文代表「我的故鄉」，以最正宗韓式炸雞在全球開設多達400間以上分店，是被譽為「炸雞的黃金標準」的頭銜。最重要的部分在於20分鐘內以兩種不同由溫重炸，呈現輕薄酥脆的外皮，還保有鮮嫩多汁的口感。
本村韓式炸雞 微風台北車站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
本村韓式炸雞 微風台北車站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

而韓式炸雞靈魂「醬料」有獨家研發的大蒜和香辣兩種口味，每種醬料都使用超過30種辛香料調配，皆由韓國直接進口，確保口味不變。每個國家也都有獨家限定餐點，這次台灣一號店預計將在6月開幕，炸雞控期待會有什麼限定口味、餐點。

推薦閱讀：西門町詹記地址、訂位辦法曝光！神級麻辣鍋「詹記」5/6正式開幕，捷運出站5分鐘就到、附停車場更方便。
本村韓式炸雞 微風台北車站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
本村韓式炸雞 微風台北車站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

本村韓式炸雞 微風台北車站 店家資訊

地址：台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站)
開幕時間：預計2024年6月

本村韓式炸雞 微風台北車站 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#台北車站
morechevron_right
文章關鍵字
台北車站 韓式炸雞 新開店 韓式 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up