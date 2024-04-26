炸雞控真的嗨了，風靡全球「本村韓式炸雞」確定要開到台北車站！從韓國釜山起家的「本村韓式炸雞」，在泰國、新加坡、菲律賓和美國紐約等地開設分店，都在當地都造成轟動，更被紐約時報評選為「紐約最好吃炸雞」殊榮。在炸雞控敲碗下，終於首度進軍台灣，選在人潮最多的台北車站開幕，為北車上班族、補習學生族、通勤族和返鄉族多了用餐新選擇。
▲圖片來源為BonchonChicken IG (以下同)。
裹著滿滿醬汁的韓式炸雞，是讓人吃到狂舔手手的超罪惡美食，不管開心還是低落，只要吃到炸雞就讓人分泌快樂激素多巴胺。來自韓國的「本村炸雞Bonchon (본촌)」，其韓文代表「我的故鄉」，以最正宗韓式炸雞在全球開設多達400間以上分店，是被譽為「炸雞的黃金標準」的頭銜。最重要的部分在於20分鐘內以兩種不同由溫重炸，呈現輕薄酥脆的外皮，還保有鮮嫩多汁的口感。
而韓式炸雞靈魂「醬料」有獨家研發的大蒜和香辣兩種口味，每種醬料都使用超過30種辛香料調配，皆由韓國直接進口，確保口味不變。每個國家也都有獨家限定餐點，這次台灣一號店預計將在6月開幕，炸雞控期待會有什麼限定口味、餐點。
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本村韓式炸雞 微風台北車站 店家資訊
地址：台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站)
開幕時間：預計2024年6月