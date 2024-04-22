詹記西門町店地址、訂位辦法終於曝光了！對於愛吃鍋的火鍋控而言，一定都聽過、吃過「詹記麻辣火鍋」的大名，從新莊起家以獨家特製麻辣鍋底和神級果凍鴨血聞名，即便是遠在新莊依然吸引大批火鍋控前去朝聖。這次，繼台北敦南二店之後，睽違多年再度開設全新分店，選擇進駐在人氣復甦的西門町商圈，在台北西區為大家端上一生必吃詹記麻辣鍋。







詹記麻辣火鍋西門町店地址就位於「星聚點KTV」舊址B1，距離捷運西門盯站1號出口步行約5分鐘便可抵達，比起總店和二號店交通更加方便，B2還附有停車場方便火鍋控駕車前去。詹記官方FB粉絲團中宣告將於5/6中午正式開幕，於即日起開放線上訂位，營業時間為中午12點至翌日凌晨1點，提供新宵夜選擇。





詹記麻辣火鍋之所以成為台北超難訂位的火鍋名店，除了特製麻辣湯頭之外，猶如果凍般、又會噴汁的鴨血，更是讓吃過的人念念不忘，是每一桌吃完鍋底還會意猶未盡的美味。這次詹記西門町店將於5/6開幕，分散排隊人潮，讓大家更容易吃到詹記。



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詹記麻辣火鍋西門大世界 店家資訊

開幕時間：2024/5/6 12:00

地址：台北市萬華區成都路81號B1

營業時間：中午12:00‭～凌晨01:00，每月份第一週星期三及最後一週星期三14:30-17:00下午店休不營業。

樓層介紹：1樓 餐廳入口、2樓 餐廳內用區、B2停車場/異世界入口



詹記麻辣火鍋西門大世界 訂位辦法

開放訂位時間：2024/4/22起，開放預約5/6~5/31訂位

訂位連結：https://walkr.tw/SqBAeT8i