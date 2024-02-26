西門町宵夜9選推薦！隨著2024台北燈節熱鬧點燈，西門町成為台北最夯打卡熱點，然而除了賞燈、看表演之外，填飽肚子更是重要的大事。窩客島特別整理9間萬華人從小吃到大的宵夜美食，有超大份量意麵、傳說中3大西門町平價牛肉麵、人氣爆夯石頭火鍋總店，讓大家逛完台北燈節也能大飽口福。





近年西門町新開店不斷，有人氣刁民酸菜魚、王品集團火鍋和燒肉吃到飽等各大餐飲紛紛進駐，但對於老萬華人而言，藏在巷弄中的24小時百元牛肉麵和高知飯、晚上九點半才開的神級虱目魚湯店等，古早味美食宵夜才是最對味的，到底有9間西門町古早味宵夜跟著一起看下去。





西門町宵夜推薦：雅香石頭火鍋-總店

部落客 奶昔樂園 造訪 雅香石頭火鍋-總店 說：

第一個下鍋的，就是我們湯頭的靈魂-乾魷魚啊！湯頭非常鮮美濃郁，喝的到蔬菜天然的甜味，是屬於比較重口味的喔！<全文介紹>



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#雅香石頭火鍋-總店

地址：台北市萬華區成都路159號

營業時間：11:30–03:00







西門町宵夜推薦：西門麵店

部落客 SHINYBAN's Life 造訪 西門麵店 說：

半熟蛋黃恣意的穿梭在米飯與滷肉間，是個濃郁又增添風味的黏著劑。滷肉肥中帶瘦，沒有不適的滑膩感，帶些瘦肉的纖維吃起來更為清爽，加上粒粒的米飯一口扒起，真是會停不下來。<全文介紹>



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#西門麵店

地址：台北市萬華區內江街35號

營業時間：週一 05:00~00:00；週二～週六 24 小時營業；星期日 00:00–05:00





西門町宵夜推薦：小吳牛肉麵

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 小吳牛肉麵 說：

湯頭很清爽，而且喝起來有淡淡的中藥香，湯裡還有當歸耶！就算喝光光也不膩，點了寬麵，口感挺Q的，牛肉口感軟嫩不柴，吃起來也不會過鹹，真的還蠻合胃口的。<全文介紹>



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#小吳牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街45-11號

營業時間：24小時營業







西門町宵夜推薦：廖嬌米粉湯

部落客 三重菜菜子 造訪 廖嬌米粉湯 說：

魯肉是帶肥肉的那種，膠質感滿滿，第一次吃魯肉跟雞肉飯的組合，意外不錯，帶點肥肉的魯肉油油香香，滷汁拌著雞肉絲，飯就扒著扒著就精光。<全文介紹>



#廖嬌米粉湯

地址：台北市萬華區成都路93號

營業時間：11:00–04:00







西門町宵夜推薦：建宏牛肉麵

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 建宏牛肉麵 說：

麵的部分有分粗麵和細麵，如果點大碗可以無限續加麵，點大碗店家也會給一個碗平分也會給湯。牛肉塊的部分也給的滿多的，牛肉不會咬不動的口感算是Q彈的嚼勁。<全文介紹>



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#建宏牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街45之6號

營業時間：08:00–02:00







西門町宵夜推薦：阿財虱目魚肚

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 阿財虱目魚肚 說：

海鮮粥跟湯類都是現煮的，以前覺得他們家虱目魚超厲害，因為又沒刺，大口吃真的很過癮。<全文介紹>



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#阿財虱目魚肚

地址：台北市萬華區內江街53號

營業時間：21:30~翌日04:30，週一、週日休。







西門町宵夜推薦：富宏牛肉麵

部落客 醬廖x食被秀 造訪 富宏牛肉麵 說：

牛肉也很多塊，而且牛肉超入味、而且軟嫩到爆炸(我真的沒浮誇)，看起來好像有點乾乾的，可是完全沒有影響到那個嫩Q度。<全文介紹>



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#富宏牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街67-69號

營業時間：24小時營業







西門町宵夜推薦：阿鴻知高飯鱸魚湯

部落客 芬恩Finn 造訪 阿鴻知高飯鱸魚湯 說：

用古早又繁瑣的煮法先凍再煮、小火慢燉、滷至精隨，看看那Q彈的皮~吃起來是會嘴巴黏黏的膠質滿滿，我覺得最厲害的是完全沒有豬羶味！真的是外層軟Q、內裡瘦而不柴的絕對享受。<全文介紹>



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#阿鴻知高飯鱸魚湯

地址：02 2336 1127

營業時間：24小時營業







西門町宵夜推薦：程味珍滷味意麵

部落客 小美&叮叮_旅遊食記 造訪 程味珍滷味意麵 說：

意麵本身口感相當有嚼勁，伴隨著大量的肉燥入嘴，香噴可口的讓人不停地往嘴裡送，刷刷刷的聲響，真讓人欲罷不能。<全文介紹>



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#程味珍滷味意麵

地址：台北市萬華區西寧南路65號

營業時間：10:30–02:30









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