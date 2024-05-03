兩餐299元吃到飽快閃回歸！小資族一定都愛的「兩餐」，主打一鍋多吃的創意吃法和超平價吃到飽價格，不論平假日都擁有眾多用餐人潮。這次為了歡慶來台8週年，特別祭出「299元吃到飽」快閃回歸優惠，將最初299元兩餐吃到飽的感動再度帶給粉絲，感謝粉絲們即便漲價後也不離不棄。







來自韓國的大型連鎖餐廳「兩餐」，以韓國年糕吃到飽為主角，搭配自助吧上的各式各樣辣超年糕、魚板、韓式炸雞、韓式炸冬粉和新鮮蔬食等，通通無限量供應，最特別的是還提供韓式炒飯、韓國泡麵，讓人吃完鍋之後再變成不同的第二吃，保證讓人吃到撐。若是加價100元則可以享有牛肉、豬肉無限續優惠，並建議大家一定要加點雙色起司圈，各種食材沾上牽絲起司美味加倍。







將於5/18～5/31期間，只要憑著對中「8」的身分證，即可享有全桌每人299元基本吃到飽方案、肉肉吃到飽方案則是優惠399元，回歸到最初未漲價前極高CP值。僅在西門店、信義店、土城店、中友店、中壢店、台南店等17間門市限定，一定要先做好功課免得跑錯間。此外，即日起至5/31期間，在兩餐官方粉絲團中完成指定任務，再加碼抽韓國雙人來回機票、iPhone 15。



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兩餐 299元吃到飽優惠

活動時間：5/18～5/31

活動內容：身份證字號對中「８」，全桌基本方每人享299元吃到飽、肉肉吃到飽方案399元。

限定門市：西門店、信義店、土城店、中友店、中壢店、台南店、板橋店（限平日）、林口店、重慶店、桃園店、高雄店、淡水店、敦化店、新竹店、新店店、新莊店、嘉義店。



兩餐 打卡抽將活動

活動時間：即日起至5/31

活動內容：至兩餐官方粉絲專頁指定活動貼文，至下方並留言「#兩餐 回到299，來抽機票和iphone @1名好友」，並按讚臉書專頁「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽 Dookki Taiwan」，即可參加抽獎。

獎項：

第一名 韓國雙人來回機票 (共1名)

第二名 iPhone 15 128G (共1名)

第三名 AirPods (共3名)

第四名 免費單人餐券X2 (共5名)