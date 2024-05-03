吃到飽控荷包變扁了！欣葉日料升級版吃到飽「NAGOMI和食饗宴」，在中山站開幕以來，便是一位難求的超高人氣吃到飽。於近日在官方粉絲團中宣告，為了因應營運成本增加，將於6/1全面漲價，其中最高漲幅達12.6%，讓人想要吃一頓好料要掏更多錢才能吃到。
不同於經典的「欣葉日料吃到飽」，升級版的「NAGOMI和食饗宴」將日本女將文化導入，由穿著日本和服的女將帶來日本頂級溫泉旅館的極致服務，就連用餐時間都長達4小時，讓人可以細細品嚐。然而在各原物料、人工等營運成本增加下，為了維持服務和料理品質，經過嚴密的討論後，最終決定將在6/1起全面漲價。
目前NAGOMI 和食饗宴官方公告，平日午餐從1280元漲至1380元、晚餐1480元漲到1580元；假日則是午晚餐皆從1580元漲到1780元，漲幅6.7%至12.6%不等。但若是持有之前發行的餐券，在2024年年底使用無需補差價，但至2025/1/1起則要補足差額。
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NAGOMI 和食饗宴 店家資訊
地址：台北市大同區南京西路62號4樓 (皇翔中山辦公大樓)
時間：11:30~15:00、17:30~21:30
電話：02-2559-2258
NAGOMI 和食饗宴 漲價價目表
調整日期：2024/6/1
平日：午餐1,380元、晚餐1,580元
週末及例假日：午餐1,780元、晚餐1,780元
以上價格須加10％服務費。