南京商圈人氣吃到飽Sunny Buffet推出越式料理吃到飽新菜單，全餐期10多道越式料理無限供應，搶攻吃到飽控的必吃清單。同時為了吸引學生的目光，加碼推出「謝師宴專案」、10人同行加贈1人免費，人數達40人即可享用包廂，還加贈指定飲品無限暢飲。





Sunny Buffet越式料理吃到飽新菜單從沙拉、小點、主食到甜點共有10多道，全餐期在餐檯上無限供應，其中首推海鮮沙拉選用小卷、蝦仁及淡菜，以川燙的手法將海鮮的鮮甜保留，冰鎮後放置於木瓜絲上，最後淋上主廚特調的綠海鮮醬，清爽可口，令人一口接著一口。同時，還有不容錯過的經典「松阪豬米線沙拉」，豬肉嚴選台灣的溫體豬，肉質鮮美富有彈性，與越南傳統料理米線搭配在一起，最後加上越南料理中的靈魂佐料，魚露、辣椒、九層塔及香菜進行調和，整體風味酸辣爽口，唇齒留香。





還有必吃越南小點，炸春捲、甘蔗蝦及炸蛋，其中蝦漿甘蔗蝦的外層特別採用黃色春捲絲，包覆著蝦漿及甘蔗條，炸過的甘蔗結實鮮甜，蝦漿Q彈滑口，春捲絲金黃焦脆，豐富的口感層次，讓人一吃便留下深刻印象。金桔在越南象徵著吉祥之意，同時也是越南在地常用的食材之一，Sunny Buffet的越式炸蛋將金桔融合成金桔辣椒醬炸蛋，炸蛋經過高溫油炸上色，帶有焦香口感，沾上特製的金桔辣醬，酸辣解膩，是夏天必吃的清爽美食。





說到吃到飽、就不能不提到「肉肉」，Sunny Buffet主廚精心設計的焦糖豬肉及胡椒檸檬烤雞料理，焦糖豬肉參考越式豬肉鍋的烹調手法，運用焦糖將炸過的豬肉炒至均勻上色，最後加上魚露、醬油及椰子水進行拌炒調味，鹹甜的滋味在嘴裡擴散，是讓人無法抗拒的美味。





而胡椒檸檬烤雞看似簡單的料理，工序卻相當複雜，雞腿肉需使用5種香料進行長時間的醃漬及按摩，以提升肉品的風味及口感，隨後進入烤箱進行高溫烘烤20分鐘至外酥內嫩，再搭配上獨門的酸辣紅醬，與層層疊疊的燒烤風味搭配在一起實在絕配。





最後，還有結合台灣元素的傳統越式甜品，首先是以越南豬皮糕作為發想的越式涼糕，涼糕口感Ｑ彈有嚼勁，內餡由綠豆糕沙及紅豆泥一層一層包裹著，最後撒上椰子粉，畫龍點睛增加風味，再來是越南中部大有名氣的順化花生糖，特別挑選台灣在地的花生，與砂糖、麥芽、蜂蜜及鮮奶油進行拌炒，平均沾附糖漿後，最後放置於最中餅殼上，進入烤箱烤製10分鐘，帶有點奶香且甜而不膩的飯後小點便完成了，嚐起來酥脆不黏牙。



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君品Collection 茹曦酒店Sunny Buffet 越式吃到飽

活動開始：即日起

餐期餐價：

午餐11:30-14:00/晚餐18:00-21:00

平日：成人1,080元+10%

假日：成人1,280元+10%

假日下午茶：成人980元+10%

訂位或詳情請洽：02-2719-8399轉分機3310



君品Collection 茹曦酒店Sunny Buffet 謝師宴專案

活動開始：即日起

加碼優惠：十人同行加贈一人免費，訂位人數若達四十人即可享用包廂，加碼贈送紅酒無限暢飲 。

