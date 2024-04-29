7折燒肉、涮涮鍋吃到飽！牛角集團旗下「牛角燒肉、温野菜涮涮鍋」雙品牌同步推出新開店，在5/9同步插旗台中復興路一段的愛買量販店，並且推出開幕限定優惠「吃到飽7折起」，還有「4人同行1人免費」限定優惠，不論是燒肉吃到飽、涮涮鍋吃到飽，通通要吃起來。



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肉肉控的口袋清單「牛角燒肉專門店」，特別提供3種用餐方式滿足不同用餐需求，包含單點、套餐，以及「任您吃」吃到飽方案，這次特別推出升級版吃到飽菜單，新增了「厚切豬五花」、「清爽！捲捲豬」，以及海鮮「王樣！魷魚」、「義式水煮魚」，以及甜點系列「八橋 提拉米蘇、蛋糕拼盤」也都能無限吃到飽，5/2起在牛角南港店、中和店、台中大遠百店試賣，並起在5/9全新開幕的台中愛買復興店也同步跟上最新吃到飽菜單。





此外，5/9起開幕的「温野菜日本涮涮鍋專門店-台中愛買復興店」也提供無限吃到飽方案，平日午餐最低459 元就能開吃。配合門市全新開幕，「牛角燒肉、温野菜」台中愛買復興店在5/9開幕當日推出「用餐7折」優惠，5/10當天享用餐8折，此外在5/13-5/26還有指定方案「4位成人同行一人免費」限定優惠，吃到飽控無論火鍋、燒肉通通要吃。



温野菜日本涮涮鍋專門店-台中愛買復興店

開幕日期：2024/05/09

地址：台中市南區復興路一段359號



牛角燒肉-台中愛買復興店

開幕日期：2024/05/09

地址：台中市南區復興路一段359號



牛角燒肉、温野菜 台中愛買復興店 開幕優惠

活動內容：於活動期間用餐日前兩天完成訂位，可享以下優惠：

2024/5/9：開幕當日，可享7折優惠。

2024/5/10：開幕第二日，可享8折優惠。

2024/5/11-5/12：開幕第三、四日，可享9折優惠。

2024/5/13-5/26：指定方案並4位成人同行，享一人免費。



詳細活動規範及供應情形，依 牛角燒肉、温野菜 官方公告為準。