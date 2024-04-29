免排隊喝「13間珍奶買一送一」！為了慶祝430國際珍奶節，線上訂餐系統「你訂」特別聯手超過33間手搖杯品牌，推出期間限定「第二杯6折、單杯8折」限定優惠，其中更有13間「珍奶買一送一」，線上訂飲料除了可享買一送一，還有機會抽中飲料免費喝、揪團拿現金6666元，珍奶控上班時間就先約同事訂起來。



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不管是上班族、學生，都會利用時間「線上點餐」，讓人就算只有點短短休息時間，都可以買飲料免排隊。這次線上點餐平台「你訂」為了慶祝430國際珍奶節，特別在4/29起推出「你訂珍奶節」限定優惠，主打33間品牌「第二杯6折、單杯8折」優惠券，以及13間「珍奶買一送一」優惠券，4/29上午11:00起限量領券。





在活動集結33間知名飲料店，包含超夯「CoCo都可、鮮茶道、萬波、Mr.Wish、珍煮丹、康青龍、茶湯會」等品牌，領優惠券可享指定飲料「第二杯6折、單杯8折」優惠。此外，珍奶控也要搶13間「珍奶買一送一」優惠券，包含「有飲、花好月圓、叮哥茶飲、果霸茶、八茗茶、萌吉茶飲、滿食茶間、好爹爹烈奶茶、回憶小時候、沐沐茶旅、藍室、青嵐茶飲、瀚漟茶坊、茶不雷」買一送一領券就能開喝。







除了先手刀領「珍奶買一送一、飲料第二杯6折」優惠券之外，「你訂」平台也推出超狂抽獎活動，5/6前只要在揪團達人賽活動品牌下揪團訂單，單筆訂單揪團人數最多的團長可贏得6666元現金，此外在Google留評論，再加碼抽「飲料整單免費」，整個辦公室、整間教室通通喝起來。





你訂珍奶節 活動資訊

活動網址：https://walkr.tw/st7ii29C



你訂珍奶節 飲料第二杯6折/單杯8折券

領券時間：2024/4/29~2024/5/6

使用時間：2024/4/29~2024/5/10

活動方式：領取各品牌優惠券，可享指定商品第二杯6折或單杯8折優惠。

活動網址：https://walkr.tw/syalIzsW

活動品牌：

CoCo都可、鮮茶道、萬波島嶼紅茶WanpoTea Shop、Mr.Wish、珍煮丹、自在軒、康青龍、茶湯會、思茶 手作飲品、初韻、樂台羽茶、覓糖、鬍子茶Whos Tea、花好月圓茶飲專賣、錨起來喝、叮哥茶飲、料杯杯、果霸茶、三年五班黑糖珍珠鋪、菁囍、八茗茶、MOJI MOJI萌吉茶飲、滿食茶間、秋之茗茶、Hugdayday 好爹爹烈奶茶、回憶小時候、沐沐茶旅、藍室BLUEROOM、青嵐茶飲、瀚漟茶坊 HAN TANG Café、侍茶匠、茶不雷、滿月茶作、有飲。



你訂珍奶節 珍奶買一送一券

領券時間：2024/4/29、4/30、5/1、5/2、5/3、5/4、5/5、5/6，當日11:00至17:59

活動說明：於活動網址各品牌限量優惠券，可享指定商品買一送一優惠。（每券限當日單使用）

活動網址：https://walkr.tw/FdOHqiP2

活動品牌：花好月圓茶飲專賣、叮哥茶飲、果霸茶、八茗茶、MOJI MOJI萌吉茶飲、滿食茶間、Hugdayday 好爹爹烈奶茶、回憶小時候、沐沐茶旅、藍室BLUEROOM、青嵐茶飲、瀚漟茶坊 HAN TANG Café、茶不雷、有飲。



你訂珍奶節 揪團訂飲料抽6666元

活動期間：2024/4/29~2024/5/6

活動內容：活動期間於揪團達人賽活動品牌下揪團訂單，以單筆訂單揪團人數最多的團長一名獲獎。

活動獎項：新台幣6,666元整。



你訂珍奶節 Google評論抽整單免費

活動期間：2024/4/29~2024/5/30

活動內容：於活動期間內在「你訂Nidin！智慧餐飲管理系統 – 線上點餐、LINE點餐、會員管理」此商家檔案，並上傳至指定連結登記，有機會抽中全單免費。

獎項說明：得獎者之你訂會員編號（僅限一組你訂會員編號）於活動期間的完成訂單金額總額，上限1,000元。



詳細活動規範及供應情形，依 你訂 官方公告為準。