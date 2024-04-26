北車也能喝SOMA奶茶！奶茶控排隊也要喝、要打卡的奶茶店「SOMA」，這次終於進駐台北車站商圈。SOMA與飾品專門店Vacanza聯手打造「假期茶時光」複合店，5/1起正式進駐京站B1，除了讓人邊逛、邊喝奶茶，還有獨家限定新品「京都焙茶鮮奶茶歐蕾」奶茶控一定要喝到。



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SOMA與Vacanza先前就曾在信義威打造「假期茶時光」複合店，把女孩喜歡的奶茶店、飾品店合而為一，打造最適合姐妹約會的熱點。這次雙方再度攜手，打造「vacanza park ✕ SOMA 全新永續環保複合店」，地點就在台北車站「京站時尚廣場」地下一樓，於Q小路聯通道打造「耳環、耳夾、奶茶飲品」複合式店鋪，並且將在5/1起正式開幕。





先前SOMA與Vacanza在聯名店推出限定飲品「假期SOMA鮮奶茶歐蕾」，掀起一波朝聖熱潮。因此，本次SOMA也透露，在5/1起於Vacanza Park京站將推出全新限定飲品「京都焙茶鮮奶茶歐蕾」，奶茶控準備手刀衝朝聖。



▲圖片為SOMA飲品示意圖，非本次新品。



vacanza park ✕ SOMA 全新永續環保複合店

開幕日期：2024/05/01

地址：京站時尚廣場（台北市大同區承德路一段1號 B1）

