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奶茶手搖杯新歡！手搖杯新品牌「十盛熟成奶茶」4/3插旗通化街，超狂配料「蕎麥蕨餅、豆奶酪」準備洗版IG。

2024-03-28 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：翻攝自十盛熟成奶茶 官方社群 人氣：887
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編輯 張人尹

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奶茶控要有新歡了！由網紅「見習網美小吳、紀卜心」全新計畫，即將在台北打造全新手搖杯品牌「十盛熟成奶茶」，主打使用北海道十勝乳源為基底，推出鍋煮奶茶、輕乳奶茶、奶霜奶茶等多達11款奶茶選擇，4/3起試營運，並且已經官方公告十盛熟成奶茶門市地址，奶茶控準時嚐鮮。

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十盛熟成奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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全新奶茶品牌「十盛熟成奶茶」主打使用北海道十勝乳源，打造完美比例的熟成奶茶。在官方社群釋出的菜單中，包含5大系列、共21款飲料品項，包含奶茶、醇茶、果茶、無咖啡因等選擇，其中光是奶茶類主打「熟成厚乳」系列，推出極濃鍋煮、伯爵康提、嵐山抹茶、極上焙茶等選擇，此外也有不同奶香濃度的「熟成輕乳系列、生乳奶霜系列」，茶底也有近年很夯的無咖啡因「蕎麥茶」可選擇，無咖啡因奶茶口袋名單再加一。
十盛熟成奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，在菜單中也搶先預告，飲料配料中包含經典「琥珀珍珠」，以及其他飲料店少見的「豆奶酪、蕎麥蕨餅」新配料，讓飲料控更是期待口感。在「十盛熟成奶茶」官方社群搶先預告，第一間門市「通化店」即將在4/3起插旗通化街夜市旁，同時預計第二間門市也預計插旗台北中正區，飲料控開始敲碗期待。
十盛熟成奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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十盛熟成奶茶 通化店

營業日期：2024/04/03起試營運
地址：台北市大安區通化街63號

詳細營業情形，依 十盛熟成奶茶 官方公告為準。
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