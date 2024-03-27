春水堂新品是「四季春霜淇淋」！不管你是茶控、珍奶控、還是功夫麵控，看到春水堂都是會忍不住走進去爆點一波。這次春水堂4月針對飲品、鹹食點心、霜淇淋通通推出新品，其中包含古早味「麵茶手搖杯」以及限定販售的「四季春珍珠霜淇淋」都是本次一定要吃到的夢幻新品，春水堂鐵粉手刀朝聖。



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春水堂飲品新品，特別以「古早味」作為主題，在4/1起推出兩款新品「麵茶粉粿拿鐵」以及「麵茶豆花拿鐵」，兩款皆以經典鐵觀音茶、牛奶作為基底，並且加入傳統工法炒製的「麵茶粉」增添香氣，分別搭配Q彈有嚼勁的粉粿、或是滑順估溜的豆花，打造古早味的全新喝法。





此外，在春水堂華山店、環球中和店限定販售的「霜淇淋」系列，睽違許久再推出新口味「四季春珍珠霜淇淋」系列，把春水堂的好茶「四季春茶葉」加上招牌珍珠變成療癒系冰品。並且更以四季春冰淇淋為基底，設計檸檬胡椒風味的「馬吿四季春珍珠霜淇淋」，以及酸甜少女系的「莓好四季春珍珠霜淇淋」，都是本次新品必吃。







配茶、配甜點必備的「鹹食、點心」系列，本次則推出中式懷舊風「經典魷香燒肉飯、麻油雞紅藜麥油飯」，以及傳統作法「古早味蘿蔔糕」與療癒系「膠原雞湯麵」，下次不要只會點春水堂功夫麵，吃正餐、吃點心也有更多鹹食選擇。







春水堂新品推薦

上市日期：2024/04/01起

推薦品項：

麵茶粉粿拿鐵：

中南區 小杯：$105 中杯：$200，北桃竹 小杯：$115 中杯：$220

麵茶豆花拿鐵：

中南區 小杯：$105中杯：$200，北桃竹 小杯：$115 中杯：$220



春水堂 四季春珍珠霜淇淋系列 新品

上市日期：2024/04/01起

販售門市：春水堂華山店、春水堂環球中和店限定

口味選擇：馬吿四季春珍珠霜淇淋、莓好四季春珍珠霜淇淋

售價：118元/杯



詳細活動規範及供應情形，依 春水堂 官方公告為準。