女神不會請你喝飲料，但茶湯會！這次茶湯會4月份新品，主打無咖啡因的「蕎麥」系列，推出「黃金蕎麥、金桂蕎麥」等4款穀物茶喝法。特別的是這次茶湯會更設計「蕎麥女神的考驗」網路活動，連續30天挑戰抽買一送一、名字對中也可享9折優惠，新品趁機開喝。



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茶湯會本次新品在4/1起正式開賣，其中2款無咖啡因、2款含咖啡因。無咖啡因的「黃金蕎麥」使用蕎麥茶作為基底，另一款加入手作桂花釀的「金桂蕎麥」也是無咖啡因喝法。如果想要口感升級，推薦「蕎麥四季春、粉粿蕎麥四季春」加入清爽四季純茶底、古早味粉粿，讓人喝起來不無聊。





配合本次新品，茶湯會也推出2波優惠活動，透過茶湯會FB或門市Qrcode進入「蕎麥女神的考驗」網路活動頁面，只要答對女神的問題，就能隨機抽一張優惠券，有機會抽中「蕎麥新品買一送一、第2杯半價」等優惠，從4/1至4/30天天都有機會挑戰，讓女神請你喝茶湯會。





此外，茶湯會同步加碼「對中姓名」限定優惠，只要名字裡有「蕎麥四季春」任一字，在4/1-4/10期間可享「蕎麥新品」系列不限杯數9折優惠，無論是蕎姐、麥哥、阿季、小春，通通有理由約他喝起來。茶湯會也預告，全新環保杯「圓氣滿滿杯」將在5/1起以加價購方式開賣，每個750元，飲料控要收藏。





茶湯會 蕎麥系列新品

上市日期：2024/04/01起

售價：

黃金蕎麥： $40 （中南區） $45 （北區/百貨）

金桂蕎麥：$55 （中南區） $60 （北區/百貨）

蕎麥四季春：$50 （中南區） $55 （北區/百貨）

粉粿蕎麥四季春：$60 （中南區） $65 （北區/百貨）



茶湯會「圓氣滿滿杯」

上市日期：2024/05/01起

販售方式：5/1~5/30，購買新品蕎麥系列飲品任一杯，即可以750元優惠價購買（原價899元）



茶湯會 蕎麥系列新品優惠

1、蕎麥女神考驗

活動期間：4/1-4/30

活動方式：透過茶湯會官方FB、茶湯會門市Qrcode登入活動網頁，答對問答遊戲即可享抽一張「電子優惠券」。

活動獎項：蕎麥系列 同品項買一送一、蕎麥系列 第二杯半價、蕎麥系列 單杯折5元、金桂蕎麥 單杯折5元。



2、蕎哥蕎姊站出來

活動期間：4/1-4/10

活動方式：名字裡面有「蕎麥四季春」任一同音者，到茶湯會門市出示身分證件，不限杯數可享蕎麥系列飲品9折優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 茶湯會 官方公告為準。

