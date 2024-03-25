到底是看棒球，還是看啦啦隊，這個問題考倒許多中職棒球迷。為了迎戰中華職棒35周年，7-ELEVEN特別在4/3起推出「7-ELEVEN聯萌女神」特別活動，集結職棒8位人氣啦啦隊，推出鮮食限定包裝、飲料杯限定包裝，還有啦啦隊周邊小物，買還能抽「女神燭光晚餐」近距離和啦啦隊女孩互動，你男友看完都心動了。



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中華職棒35周年即將在3/30開打，為了跟球迷們一起熱血沸騰，7-ELEVEN這次聯合6大球隊、8位人氣啦啦隊女孩「林襄、張雅涵、李芷霖、峮峮、安芝儇、慈妹、Dora、瑟七」，推出「7-ELEVEN聯萌女神」特別活動，4/3起推出15款人氣商品限定包裝，在思樂冰、CITY現萃茶、真飽涼麵、握便當、愛餡大亨、台灣上等蕉等，都能看到啦啦隊女神的身影。







特別的是，「思樂冰、CITY現萃茶」不只換上啦啦隊女神包裝，也同步在4/3推出新口味，思樂冰新口味「芬達綠茶風味」4/3-4/30限定供應，4/4-4/7連假期間還有買一送一優惠。CITY現萃茶也推出「青梅冰茶」人氣口味回歸，主打酸甜清爽風味，在4/3-4/30還有第2杯6折優惠，搭配啦啦隊新包裝一起喝起來、拍起來。





如果是啦啦隊鐵粉，4/3起也能在7-ELEVEN買到啦啦隊女孩周邊小物，包含「聯萌女神元氣扇」消費不限金額加購29元、4/21起推出「聯萌女神購物15L」49元加價購，或是買女神系列鮮食商品滿100元直接送「聯萌女神文件夾」，也可以直接預購「女神抱枕」999元，鐵粉一定要收藏。



7-ELEVEN聯萌女神限定新品

特別的是，7-ELEVEN更在4/3-4/14期間推出「OPENPOINT X聯萌女神燭光晚宴」抽獎活動，只要會員使用100點OPENPOINT加抽獎，有機會與林襄、瑟七、雅涵、芷霖、Dora在台北W飯店與女神同行、近距離互動，總共有50位粉絲有機會與女神約會，鐵粉通通要抽起來。

活動期間：2024/4/3-4/30期間限定

新品推薦：

CITY TEA現萃茶青梅冰茶：60元/杯

芬達綠茶風味思樂冰：特大杯45元、大杯39元、中杯30元



新品優惠：

4/3-4/30，CITY TEA現萃茶青梅冰茶第2杯6折。

4/4-4/7，思樂冰特大杯不限口味，任選買一送一。



7-ELEVEN聯萌女神周邊小物

限量聯萌女神文件夾

活動方式：2024/4/3-4/30期間購買7-ELEVEN聯萌女神系列鮮食商品，單筆結帳滿100元隨機贈送限量文件夾1個(不累贈)。



限量聯萌女神元氣扇

活動方式：2024/4/3-4/30期間到7-ELEVEN消費不限金額當筆加價購29元



聯萌女神抱枕

活動方式：2024/4/3-4/30期間到7-ELEVEN 預購價999元。



限量聯萌女神購物袋15L

活動方式：2024/4/21起，到7-ELEVEN消費不限金額當筆加價購49元。



OPENPOINT X聯萌女神燭光晚宴 抽獎活動

活動期間：2024/4/3-4/14

活動內容：使用100點OPENPOINT可兌換一張抽獎券，兌換無上限。

活動獎項：4/27在台北W飯店與啦啦隊女孩「林襄、瑟七、雅涵、芷霖、Dora」近距離互動。

（4月16日將於7-ELEVEN官方臉書粉絲團公開直播抽獎，共抽出50位）



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。