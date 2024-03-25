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韓國扁可頌衝板橋吃！板橋大遠百2024韓風春之季「扁可頌霜淇淋、慶州十元硬幣雞蛋糕」免飛韓國開吃。

2024-03-25 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：板橋大遠百 人氣：755
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編輯 張人尹

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不用飛韓國、衝板橋就能吃！看準近年「韓系點心」洗版IG限時動態，板橋大遠百每年都會推出的「韓國展」也大升級，今年度「2024韓風春之季」除了引進韓系零嘴、飲品，以及現做的辣炒年糕等現做美食之外，更特別推出超夯「扁可頌、十元麵包」限定甜點，讓板橋人IG拍好、拍滿。

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板橋大遠百2024韓風春之季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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板橋大遠百「2024韓風春之季」自即日起至4/1快閃登場，為了滿足想出國、還沒出國、還不能出國的心情，大遠百特別集結上百種韓國美食商品、伴手禮，以及現做的韓國美食讓人邊逛邊吃。除此之外，還設計了夢幻的櫻花拍照場景，搭配韓服寫真，消費滿額1000元就能免費體驗。
板橋大遠百2024韓風春之季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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其中，首次登場的包含IG超人氣「韓國扁可頌」，特別還原韓國超夯吃法，以酥脆的扁可頌基底，夾入新鮮水果、香濃霜淇淋，此外同步提供草莓霜淇淋鹽可頌、可頌霜淇淋等選擇。除此之外，瘋狂洗版的「慶洲十元麵包」在板橋大遠百也首次開賣，以巨大的韓國10元硬幣為造型，外層是雞蛋糕口感，內層牽絲起司，絕對要拍IG打卡一波。
板橋大遠百2024韓風春之季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
板橋大遠百2024韓風春之季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

板橋大遠百2024韓風春之季

活動期間：2024/03/21-04/01
活動地點：板橋大遠百 7F及B1（新北市板橋區新站路28號）
推薦美食：
扁可頌水果霜淇淋：120元
慶洲十元麵包：100元

詳細活動規範及供應情形，依 板橋大遠百 官方公告為準。

 

 

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板橋大遠百 韓國展 扁可頌 十元麵包 more
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