熊大、兔兔周邊只送不賣！超萌LINE FRIENDS熊大、兔兔，第一次攜手環球購物中心，在全台8間百貨分店打造超萌「LINE FRIENDS 春日午茶派對」打卡點，還有環球購物中心限定3款會員周邊小物、熊大兔兔快閃店，讓粉絲們通通等不及要衝。



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Global Mall環球購物中心這次特別攜手LINE FRIENDS角色，以「LINE FRIENDS 春日午茶派對」，打造跨店派對樂園聯展，在Global Mall全台8間分店，於3/28起推出限定打卡點，與超萌熊大、兔兔、莎莉、熊美等角色，一起賞花、野餐、看煙火。除此之外，百貨也同步推出LINE FRIENDS集章活動，在服務台索取集章券，並在館內找到打卡點印章，集滿2個章就可以免費兌換「LINE FRIENDS貼紙」一張，讓人邊拍邊玩。







本次環球購物中心與LINE RIENDS更合作推出專屬會員禮，會員消費滿指定金額，就可以免費兌換，其中周邊小物包含雙封面「LINE FRIENDS美好記錄筆記本」、實用系「美好能量補給瓶」，新會員還有超萌「手機掛繩」，通通限量換完為止。





Global Mall環球購物中心 LINE FRIENDS會員禮資訊

沒搶到會員禮也不怕，環球購物中心也預告，在4月即將在中和店進駐「PLAY LINE FRIENDS」快閃點，活動期間4/20-5/20快閃一個月，更預告有多款可愛熊大、兔兔小物，包含大型玩偶、懶骨頭，以及木雕造型熊大達摩、招財貓等周邊小物，粉絲們準時4月衝中和環球朝聖。

LINE FRIENDS美好記錄筆記本

活動方式：2024/03/28-03/31，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1,000元，即可兌換。

注意事項：限量供應，換完為止。



LINE FRIENDS美好能量補給瓶

活動方式：2024/04/04-04/07，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1,000元，即可兌換。

注意事項：限量供應，換完為止。



LINE FRIENDS人氣明星手機掛繩

活動方式：新會員於2024/03/28-04/17期間加入，憑單筆消費滿500元之發票，即可兌換。

注意事項：限量供應，換完為止。



PLAY LINE FRIENDS中和快閃店

活動期間：2024/04/20-05/20

活動地點：Global Mall環球購物中心 新北中和

