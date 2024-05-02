有些吃到飽、吃過一次就很難忘！在宜蘭礁溪最讓人喜歡的吃到飽餐廳之一「礁溪寒沐酒店MU TABLE」吃到飽自助餐廳，這一次要讓吃到飽控為了「吃」衝一波礁溪寒沐，特別推出「沐夏饗泰」泰國美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，逢週三APP會員直接享85折獨家優惠，午餐每位880元20款道地泰菜吃到飽。
礁溪寒沐酒店表示，這一次MU TABLE「沐夏饗泰」泰國美食節，希望讓老饕們可以品嚐到主廚們精心設計的一系列經典泰國菜餚與街頭小吃，其中首推必吃泰式涼拌沙拉，以魚露、檸檬汁、新鮮辣椒等調味，喚醒夏日慵懶味蕾，包含爽脆酸辣的「青木瓜絲沙拉」、集結白蝦、花枝、淡菜及海瓜子等澎派海味的「海鮮沙拉」、蒸煮至柔嫩絲毫不乾柴的「泰式雞肉沙拉」，以及沁出香茅與檸檬葉獨特清香的「泰式檸香豬五花」。
說到泰國就不能沒有浮誇系美食「火山排骨」吃到飽，將排骨以特製香料粉、香茅、檸檬葉及蔬菜以小火慢煮至軟嫩，豎立堆疊成高聳山壯，豪邁撒上香菜及青辣椒，輕淋湯汁綻放迷人香氣。同時，還有泰菜必吃「泰式檸檬海鱸魚」，將蔥、蒜末、辣椒、檸檬及魚露等調製成泰式青醬，與海鱸魚一同入爐蒸炊，檸香辣韻中感受魚肉細嫩質地。以及「泰式是拉差炒錢鰻」吃到飽將富含膠質的肥美錢鰻裹粉油炸後，與甜豆角及杏鮑菇一起以是拉差辣醬及泰式燒雞醬大火爆炒，甜辣帶勁引人滿腹食慾。
當然不能少了鑊氣十足的「辣炒鮮魷長江豆」，將汆燙後的刻花魷魚與長江豆、甜椒及蔥段，以泰式風味的辣醬、醬油及蠔油等調製的秘製醬汁，以大火快炒飽滿吸附醬汁，感受香辣氣韻。粒粒分明的「紅咖哩鮮蝦炒飯」吃到飽，特選友善瀕臨絕種的石虎棲息地所耕種的白米，結合雞蛋、蔥花及蝦仁，以特製紅咖哩醬入鍋快速翻炒，陣陣飄香的辣味令人食指大動。
此外，「泰式椒麻雞」將雞肉以蔥、蒜頭及特調花椒醬汁醃製12小時後裹粉油炸，佐沾以蔥、辣椒、蒜頭、香菜、魚露及檸檬汁調成的醬汁，麻韻入喉盡是過癮！外皮金黃酥脆的「月亮蝦餅」，內餡以蝦漿、花枝漿及豬板油拌勻，手工摔打擠出空氣，讓口感更為Q彈紮實，佐沾紫蘇梅醬汁，酸甜誘人。此外，平假日晚餐更大器加碼「清蒸雪蟹腳」吃到飽，盡情享受多汁細嫩的蟹肉。
最後，就是甜食控最愛的「甜點區」，絕對不能錯過繽紛多彩的代表性泰式甜品「摩摩喳喳」，香醇芋頭椰奶搭配西米露、白色亞達子、金黃色的菠蘿蜜及亮紅色的荸薺等豐富配料。曼谷街頭隨處可見的「香蕉煎餅」，特以烤過的吐司替代油煎餅皮，輕柔裹入香蕉，感受外酥內柔的層次口感。「黑糖泰式奶茶捲」黑糖蛋糕體蘊藏濃醇泰奶內餡，上頭輕擠上斑蘭葉風味奶油，甜而不膩。入口香濃綿密的「芒果椰香奶酪」，引領味蕾猶如置身於南洋小島。
吃到飽 吃到飽半價！南港Buffet敘日全日吃到飽兩人同行第二人半價，生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。
礁溪寒沐酒店MU TABLE「沐夏饗泰」吃到飽 活動餐價、餐期
活動日期：2024年5月2日至2024年7月31日，午晚餐限定。
活動價位：
平日午餐每位880元+10%，假日午餐每位1,080元+10%。中午12點至下午4點。
平日晚餐每位1,380元+10%，假日晚餐每位1,580元+10%。第一餐期下午5點30分至晚上7點20分，第二餐期晚上7點40分至9點30分。
礁溪寒沐酒店MU TABLE 吃到飽 App專屬優惠：
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