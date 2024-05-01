繳稅不心痛！南港人氣吃到飽餐廳敘日全日Buffet吃到飽，推出期間限定兩人同行、第二人半價優惠活動。兩人同行只要憑任一繳稅單據就可以享第二人半價優惠，就是要在這繳稅的五月季也可以大口吃肉、開心過生活，此外平日再加碼北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。





六福旅遊集團敘日全日Buffet吃到飽餐廳表示，自5月1日起至5月31日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第二人餐費半價優惠。





同時，敘日全日Buffet吃到飽餐廳本季期間限定主題「泰好味」，經典泰菜吃到飽。其中包含了，冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等。另外，還有地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，肉肉控吃必美食。此外，平日午餐再加碼北海道生食級干貝與燒烤牡蠣吃到飽。



推薦閱讀：越式料理吃到飽！Sunny Buffet推出980元越菜吃到飽，再加碼「謝師專案」買10送1。





敘日全日Buffet吃到飽 第二人半價

活動期間：5月1日起至5月31日

活動內容：平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第二人餐費半價優惠。

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526

