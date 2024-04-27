帶老媽吃到飽再抽香港雙人來回機票！豐FOOD海陸百匯吃節飽餐廳，為了搶攻母親節用餐商機，母親節期間入場除了招待每位媽媽「花膠鮑魚雞湯」與精美花束之外，更加碼抽市值15,000元的「長榮航空台北－香港雙人來回機票」，就是要讓媽咪們吃的開心、又有孝順的子女陪伴。
台北大直Buffet「豐FOOD海陸百匯」以百樣菜色，八大廚別聞名，時逢正值活動主題食材「港粵季」，港式經典必吃美食，帶有鍋巴焦香的煲仔飯、焦香細嫩的蜜汁叉燒、外酥內軟的冰火菠蘿油、鮮蝦腐皮捲、荷葉糯米雞、蛋撻，功夫粵菜避風塘料理藍鑽蝦、脆皮芋頭鴨、澄花排骨，以及每日限量的推車港點，鮑魚燒賣、黑金流沙包、海鮮灌湯包等，大啖近50道的港粵特色美饌，全都品嚐的到。
此外，五月龍蝦吃到飽也公告最新日期，5/16、6/11、7/9、8/13、9/10的場次，18:00準時進場。無限量供應的「清蒸龍蝦」，滿滿的蝦膏甘香美味，龍蝦肉的鮮嫩，咬進嘴哩香軟彈滑。網路上討論度極高的「泰式波士頓龍蝦」，搭配辣、酸、甜的泰式醬汁，結合粄條彈牙有勁口感渾然一體、濃郁美味。龍蝦之夜則有限定菜色日本A5和牛握壽司、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨、紅蟳吃到飽。
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豐FOOD海陸百匯 母親節訂位
地址：台北市中山區植福路8號
電話：02-8502-0555
官網：https://www.ffood.tw