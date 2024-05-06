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30元拿鐵比超商便宜！義美全新「無乳糖拿鐵咖啡」半價30元優惠，乳糖不耐症也要喝拿鐵。

2024-05-06 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：781
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編輯 張人尹

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義美拿鐵半價30元開喝！近年不只超商賣現煮咖啡，就連大賣場、超市、量販通通也有現煮咖啡，讓咖啡控走到哪、喝到哪。這次義美為了讓更多人都能喝一杯奶香濃郁的「拿鐵咖啡」，特別在門市推出全新「無乳糖拿鐵咖啡」，乳糖不耐症也能喝，新品再推半價30元優惠，比超商咖啡更便宜。

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義美無乳糖咖啡拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了讓更多人也能喝牛奶、享受濃郁奶香味和牛奶的營養，義美這次推出全新「無乳糖全脂鮮乳」，使用去乳糖技術，把容易讓人腸胃不舒服的乳糖，分解成「葡萄糖+半乳糖」，增添自然的微甜風味。義美新品「無乳糖全脂鮮乳」設計成200毫升、900毫升版本，其中200毫升規格在義美門市、全家便利商店同步開賣，早餐開喝很可以。
義美無乳糖咖啡拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

特別的是，全台「義美門市」自即日起也推出現煮「無乳糖咖啡拿鐵（冰/熱）」，將門市經典的現煮咖啡，其中鮮奶換成「無乳糖全脂鮮乳」，讓人安心開喝。配合新品上市，在5/6-5/31期間，每天中午12:00以前可享「無乳糖咖啡拿鐵」半價優惠，以原價中杯60元、大杯70元計算，最低30元就能開喝，咖啡控一定要喝起來。
義美無乳糖咖啡拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
義美無乳糖咖啡拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



義美無乳糖咖啡拿鐵（冰/熱）
販售通路：全台義美門市
售價：12oz 60元/杯；16oz 70元/杯
優惠活動：5/6-5/31每天12:00前，無乳糖咖啡拿鐵（冰/熱）享半價優惠。

無乳糖全脂鮮乳
200mL販售通路：義美門市、全家便利商店
900mL販售通路：義美門市

詳細活動規範及供應情形，依 各通路 官方公告為準。

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