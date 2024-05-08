手搖杯的潮牌「麥吉machi machi」每次不只是新飲料，還有新周邊也都讓粉絲們想在第一時間入手、收藏。這次麥吉特別與1980年代的美國藝術家「Basquiat巴斯奇亞」授權聯名，推出全新周邊不銹鋼飲料瓶，塗鴉風格的方形飲料瓶超有特色，個性派的飲料控一定要先收藏。



推薦閱讀：百香雙響炮一杯省20元！CoCo百香雙響炮40元開喝，快閃限定CoCo百香雙響炮優惠開喝。







這次麥吉與藝術家Basquiat巴斯奇亞聯名，在5/15起推出全新周邊Basquiat X machi machi 聯名不鏽鋼瓶，以米色方形設計，瓶身上搭配2件來自巴斯奇亞的經典作品，其中「標本(Specimen)」畫著瞪大眼睛的不知名生物，另一款「保持冷凍 (Keep Frozen)」則繪有科學、宗教和流行文化符號，透過塗鴉、拼貼的手法，帶著童趣可愛的風格。





此外，本次合作也設計一款限定飲品「⽔果氣泡mojito」無酒精特調，使用新鮮⽔果、薄荷葉、砂糖，加入氣泡⽔，打造清爽沁涼的風味。其中水果使用草莓、百香果，以及一串3顆綠葡萄，也呼應了巴斯奇亞作品的繽紛、跳色風格，讓人買手搖杯也要好拍、好打卡。





Basquiat X 麥吉machi machi 聯名商品資訊

上市日期：2024/05/15

品項及價格：

Basquiat X machi machi 聯名不鏽鋼瓶：$680

無酒精水果mojito：$75



詳細活動規範及供應情形，依 麥吉machi machi 官方公告為準。