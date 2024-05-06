每年夏天一定要喝到楊枝甘露，才算是正港飲料控！被譽為一喝就停不下來的「麻古茶坊」楊枝甘露系列，確定將於5/7強勢回歸，帶來4款芒果特調飲料，搶先為芒果控獻上今夏第一杯楊枝甘露。同時，更祭出全新「柳橙芒果果粒」，混搭清爽鮮甜的柳橙，整體層次更加升級。





堪稱台灣楊枝甘露手搖飲始祖的麻古茶坊，至2019年推出就瞬間爆紅，是每年到了夏天就一定要喝一杯療癒的季節限定飲料。今年麻古茶坊芒果系列，將於5/7全面開賣，嚴選香甜多汁的愛文芒果製作，經典必喝「楊枝甘露2.0」有芒果和葡萄柚果粒之外，還添加綠茶凍、愛文芒果冰沙和椰奶，是一喝就停不下來的經典。





而「芝芝芒果果粒」則是淋上獨門喜馬拉雅山玫瑰鹽和紐西蘭起司完美比例特製的濃厚芝芝；咀嚼控會愛的「芒果果粒波波」以愛文芒果冰沙為基底，加入滿滿芒果果粒和自製綠茶凍和Q彈波波。今年新登場的「柳橙芒果果粒」，除了有芒果果肉之外，再混搭柳橙原汁和綠茶，清爽滋味一定要喝過。



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麻古茶坊 芒果手搖飲

販售日期：2024/5/7上市

品名/售價：

柳橙芒果果粒（Ｌ）

北區、中區75元；南區70元；大葉高島屋80元



楊枝甘露2.0 （Ｌ）

北、中區85元；南區80元；大葉高島屋90元



芒果果粒波波（Ｌ）

北、中區85元；南區80元；大葉高島屋90元



芝芝芒果果粒（Ｌ）

北、中區95元；南區90元；大葉高島屋100元